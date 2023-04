El ‘doblete’ de Alberto de Mónaco: agenda intensa y dos escuderas

Este 2023 es un año muy especial para la Familia Grimaldi, ya que se cumple el centenario del nacimiento del príncipe Rainiero. Por este motivo, se han organizado una serie de celebraciones y actos para recordar al padre de los príncipes Alberto, Carolina y Estefanía en este importante aniversario. Hace apenas unos días se pudo ver a la familia al completo en la Catedral de Montecarlo en una misa en recuerdo del anterior soberano, coincidiendo con la fecha de su muerte. Una reunión familiar insólita, ya que no es habitual que todos los Grimaldi se reúnan. En esta ocasión, la situación lo merecía.

Sin embargo, esta celebración no ha sido el único de los actos en memoria de Rainiero. Esta misma semana, el príncipe Alberto ha acudido con su hermana, la princesa Estefanía a Boulazac, cerca de Périgueux, en Dordoña, donde ambos han visitado la sede de Philaposte, la imprenta francesa de sellos postales que produce sellos para el Principado. Una visita que ha tenido lugar por invitación expresa del director general del grupo La Poste, que se enmarca en las conmemoraciones del centenario del nacimiento del Príncipe Rainiero III, ya que allí se emiten sellos en su honor.

Aunque no ha sido la primera aparición de la princesa Estefanía desde que se convirtiera en abuela -la pudimos ver en la misa en recuerdo de su padre-, sí que ha sido su primer compromiso oficial. Tanto Carolina como Estefanía han sido -y siguen siendo- grandes apoyos para el príncipe Alberto, sobre todo en la etapa en la que Charlene estaba ausente por sus problemas de salud.

No ha sido este el único acto del soberano en los últimos días, en los que está manteniendo una agenda bastante frenética. La pasada semana le vimos en un viaje en Florencia junto a su esposa, para conmemorar el 160 aniversario de la apertura del Consulado del Principado de Mónaco en la ciudad italiana. El fin de semana, los Príncipes reaparecieron en Montecarlo para presidir, junto a sus hijos, un torneo de tenis, y este martes, apenas un día después de acudir a la imprenta de sellos, Alberto ha estado presente junto a su esposa, la princesa Charlene, en la RC Toulon Hall of Fame Gala en Toulon.

Una velada en la que la esposa del soberano ha puesto de manifiesto cuál es su nuevo comodín de estilo. Si en el tenis apostó por un traje sastre de silueta recta en color blanco, en esta ocasión lo ha apostado todo al negro, con un diseño de similares características. Un detalle que deja claro que Charlene prefiere los estilismos sobrios y minimalistas, sin excentricidades.

A pesar de que la princesa Charlene ya ha retomado por completo su agenda tras sus problemas de salud, la esposa del soberano no siempre le acompaña a todos los actos lo que, en ocasiones, aviva los rumores sobre la situación del matrimonio. Unos rumores que ellos se han esforzado en desmentir, pero que continúan produciéndose de manera constante. La realidad es que el peso de la agenda, como es lógico, recae sobre el Príncipe, que no duda, no obstante, en pedir apoyo a su círculo íntimo. En muchas ocasiones es su esposa, pero otras tantas son sus hermanas, o incluso, algunos de sus sobrinos. Lo curioso es que casi nunca coinciden todos en algún compromiso.