Sale a la luz el viaje secreto de los Grimaldi hasta ahora desconocido

Aunque no había trascendido hasta ahora, el 2023 empezaba de la mejor de las maneras para la Familia Real de Mónaco. Era durante la pasada Navidad cuando varios medios de comunicación de la zona revelaron que el príncipe Alberto, la princesa Charlene y sus dos hijos en común tuvieron oportunidad de disfrutar de unas vacaciones privadas en Disneyworld, cerca de Orlando. Un destino idílico sobre todo para los más pequeños, razón por la que probablemente Jacques y Gabriela exprimieron la escapada al máximo, más aun teniendo en cuenta que la prensa no estaba pendiente de sus movimientos.

Fue el pasado 5 de enero cuando el alcalde de Fort Lauderdale, Dean J. Trantalis, compartió a través de su cuenta de Twitter una serie de imágenes del soberano junto a su esposa participando en la inauguración del nuevo centro acuático de Disneyworld. Una causa especialmente significativa para la consorte, ya que su fundación tiene como objetivo principal el de trabajar en todos los rincones del planeta organizando clases en las que poder enseñar a los niños a nadar. Una habilidad que podría salvar miles de vidas a nivel mundial cada año, ya que el ahogamiento accidental es una de las principales causas de muerte en los niños menores de diez años.

Como no podía ser de otra manera, el viaje de Charlene, Alberto y los pequeños no se ciñó a la inauguración del centro acuático en cuestión, sino también a la visita de todo el parque Disneyworld en líneas generales, cumpliendo así el príncipe y su esposa con sus deberes al otro lado del charco. Y es que, por si fuera poco, el soberano también ha podido apreciar cuál de todas ha sido la atracción que más ha gustado a sus hijos. Esta no es otra que la de Avatar, un viaje que el hermano de Carolina de Mónaco considera «increíble» y gracias al que Jacques y Gabriela pudieron conocer a los personajes más icónicos de Disney, como Mickey y Minnie Mouse, posando posteriormente con ellos frente al famoso castillo de Cenicienta.

No obstante, cabe destacar que esta no es la primera vez en la que los hijos de Alberto y Charlene han podido disfrutar de un paraje tan idílico como el que forma Disneyworld, tanto con animales como con figuras clave que han permanecido en la gran pantalla durante décadas. Ya en primavera de 2022 pudo saberse que los pequeños pudieron viajar hasta Disneyland París, recopilando así recuerdos en familia que probablemente formen parte de los momentos más mágicos de sus respectivas infancias al montar en atracciones clásicas como Autopia, RC Racer, Space Mountain o Tower of Terror, entre otras muchas que ofrece el conocido parque de diversión francés, al cual probablemente ambos pueden acudir de manera mucho más continuada que al de Orlando al estar separado de Mónaco por poco más de 900 kilómetros.