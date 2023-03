Alberto y Charlene de Mónaco: ¿nueva crisis en el Palacio Grimaldi?

La sombra de la sospecha vuelve a planear sobre el matrimonio de los príncipes de Mónaco. Cuando parecía que Alberto y Charlene habían dejado atrás una de las etapas más complicadas de su vida, ahora la pareja vuelve a estar en el foco de los rumores por un posible distanciamiento entre ambos. Al menos así lo apunta una conocida revista francesa, que asegura que las continuas ausencias de la ex nadadora en algunos actos importantes en el Principado son el síntoma claro de que las cosas no van del todo bien entre los Príncipes. Una publicación que lleva a portada a la ex nadadora y mantiene que Charlene de Mónaco tiene la intención de marcharse del Principado.

A pesar de que desde que Charlene regresara de Sudáfrica y retomase su papel oficial, la Princesa cada vez ha intensificado más su agenda, de hecho, incluso ha ejercido como representante del soberano en actos tan simbólicos como la celebración de Santa Devota, dado que el príncipe Alberto se encontraba contagiado de coronavirus de nuevo, y solo pudo salir a saludar desde el balcón del Palacio Grimaldi. Sin embargo, en las últimas semanas han sido contadas las ocasiones en las que se ha visto a la Princesa junto a su esposo, al que sí que hemos visto varias veces junto a sus hijos menores y herederos, los príncipes Jacques y Gabriella. Por ejemplo, ni rastro de Charlene en el Festival de Circo de Mónaco -al que, por otra parte, lleva años sin acudir-, pero tampoco salió al balcón en el cumpleaños del soberano -aunque sí que se compartieron algunas fotografías de un plan familiar para celebrar la onomástica del soberano, hace apenas unos días.

Por ejemplo, no solo no estuvo en el saludo desde el balcón en el cumpleaños del Príncipe, y tampoco viajó a Irlanda hace unos días para la inauguración de una estatua en memoria de Grace Kelly. Actos simbólicos para el soberano en los que no ha contado con su esposa, aunque no se conocen los motivos concretos de esta ausencia. La realidad es que, de un tiempo a esta parte, son muchos los compromisos a los que Alberto acude solo.

En apenas unos días se celebra en Mónaco el tradicional Baile de la Rosa, una de las fiestas más importantes para el Principado y en la que la princesa Carolina de Mónaco es la absoluta protagonista junto a sus hijos. Una velada a la que hace ya muchos años que no acude la princesa Charlene de Mónaco, de manera que no se la espera. El tiempo dirá si realmente hay crisis en la pareja o si no son más que los mismos rumores que siempre les han perseguido.