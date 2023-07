La Reina Letizia es una de las royals que mejor visten. Y no solo eso, sino que tiene el don de combinar prendas low cost con otras de la alta costura. Hace unos meses, el portal UFO No More (portal británico que analiza desde 2017 la moda de las royals europeas), publicó que la consorte ocupa el puesto número 14 de la lista que lidera Charlene de Mónaco. Mientras la ex nadadora hizo un gasto de 739.000 euros, la esposa de Felipe VI todo lo contrario. 53.919 fue la cifra que invirtió en su extenso vestidor. Analizando sus estilismos se hemos llegado a la conclusión de que hay una prenda que no puede faltar en su armario: las blusas.

La Reina Letizia con una blusa naranja / Gtres

Desde las más coloridas pasando por los tonos pastel y, por supuesto, las de color blanco, un must have que cualquier amante de la moda como ella no duda en adquirir, ya que evitan más de un quebradero de cabeza a la hora de combinar looks. Hemos podido ver a la Reina lucir esta prenda en numerosas ocasiones siendo Carolina Herrera una de sus firmas de cabecera.

Sin ir más lejos, para la confirmación de la infanta Sofía, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo, doña Letizia se decantó por un conjunto sencillo, pero sin olvidar las tendencias del momento, compuesto por una blusa rosa pastel, de cuello redondo, manga fluida y pantalón tipo culotte blanco con cinturón incorporado, ambas piezas de Hugo Boss, otra de sus marcas preferidas desde hace años.

La Reina Letizia con una blusa rosa / Gtres

A finales de enero, Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia recibieron en el Palacio Real de Madrid al Cuerpo Diplomático acreditado en España. Para la gran ocasión, Letizia apostó por una camisa blanca pussy bow que conjuntó con una falda larga rosa, con ligero vuelo y talle alto, que estilizó aún más su silueta. Una clara muestra de que en las grandes ocasiones también se decanta por este tipo de prendas que elevan los looks a la máxima sofisticación.

Los Reyes Felipe y Letizia en una recepción / Gtres

Otra de las veces en las que Letizia ha llevado una camisa, fue el pasado 3 de junio, cuando presidió junto al Rey Felipe VI el desfile que conmemoró el Día de las Fuerzas Armadas que tuvo lugar en Granada.

La Reina Letizia en el Día de las Fuerzas Armadas en Granada. / Gtres

La Reina llevó una blusa blanca de manga corte y abullonada con escote cruzado, perfecta para la temporada estival y de lo más favorecedora. Dicha pieza pertenece a la firma que ya eligió en los pasados Premios di Girona, Boüret. El modelo que escogió la consorte fue Zenda, confeccioanda en en popelín de algodón y con botones forrados. Para su día a día, también apuesta por las camisas e incluso en sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca, enclave al que se desplazan cada principios de agosto antes de iniciar sus días de descanso privados.