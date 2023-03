El Rey Felipe viaja a Santo Domingo para una nueva Cumbre Iberoamericana

El departamento de comunicación de la Casa de S.M. el Rey ha publicado la lista de compromisos previstos para la Familia Real los próximos días. Después de una semana cargada de novedades y momentos emotivos, la tercera semana del mes de marzo también va a tener muchas citas importantes para los Reyes don Felipe y doña Letizia, aunque en esta ocasión, la Reina Sofía es la gran ausente de la agenda. Esto no significa que no se vaya a ver en público a la madre de Felipe VI, sino que no tiene ningún compromiso en el marco de las actividades de la Casa de S.M. el Rey.

Esta semana, Sus Majestades estrenan agenda tras el día festivo correspondiente al 20 de marzo, por la celebración del Día del Padre. Por ahora no se sabe qué planes tiene la Familia Real para esta jornada o si don Felipe y doña Letizia aprovecharán para visitar a la Princesa Leonor, que continúa en Gales cursando el Bachillerato Internacional.

El martes, el Rey tiene varias audiencias. Por la mañana, don Felipe va a recibir en el Palacio de la Zarzuela al Presidente de Honor de la Mitsubishi Corporation, junto al Presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Más tarde, recibirá a una representación de los socios de Management Solutions. El monarca cerrará la mañana en el Palacio de El Pardo, donde se va a reunir con una representación de los miembros del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial.

El miércoles, don Felipe se trasladará a las islas Baleares para asistir al ejercicio de activación de operaciones permanentes Eagle Eye 23-01, en el que participarán los tres Ejércitos. Las activaciones ‘Eagle Eye’ ponen de manifiesto la alta capacidad de las Fuerzas Armadas para contribuir a la seguridad y defensa de España, mediante la sinergia de sus unidades y medios, habiéndose alcanzado un alto grado de entrenamiento y operatividad.

Por su parte, doña Letizia visitará en Madrid la exposición Nebrija, el orgullo de ser gramático, en la Biblioteca Nacional. Esta muestra se compone de más de un centenar de piezas procedentes de las colecciones internas de la Biblioteca, las cuales se ven acompañadas por otras creaciones prestadas por una decena de instituciones españolas. La exposición recorre la vida y la obra del humanista español Antonio de Nebrija en conmemoración a los 500 años de su fallecimiento.

El jueves, el monarca viajará a Santo Domingo para asistir a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, donde estará hasta el domingo. La cumbre se va a celebrar bajo el lema ‘Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible’ y está previsto que las 22 naciones reunidas adopten cuatro instrumentos a través de los cuales Iberoamérica fijará su posición y planteará soluciones a algunos de los principales retos que enfrenta la región.

Mientras que el Rey se encuentre en Santo Domingo, doña Letizia cerrará su agenda el viernes, con varias audiencias en Madrid. La Reina recibirá a una representación de Code.org, con motivo del Observatorio de la informática en España y después a una representación del Consejo Editorial de Magasin.