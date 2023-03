Cada vez cobra más protagonismo la Princesa Leonor y no es para menos dado el rol que ejerce dentro de la monarquía española. Actual Princesa de Asturias y heredera al trono. Actualmente, quedan tan solo unos meses para que ponga fin a una importante etapa estudiantil. Desde hace dos años, la hija de los Reyes Felipe y Letizia se encuentra en Gales. Destino que no fue escogido al azar. En el mencionado enclave es donde se localiza el prestigioso UWC Atlantic College, donde terminará el próximo verano el segundo año del Bachillerato Internacional que está realizando.

Eso se traduce en que otra nueva etapa comenzará en los meses siguientes. Esta misma semana ha trascendido el cargo que realizará la nieta de don Juan Carlos empezará el próximo mes de agosto, una vez disfrute de sus tradicionales vacaciones en Palma de Mallorca junto al resto de miembros de la Familia Real española, su formación militar, cogiendo así el testigo a su padre, el Rey Felipe VI.

Casa Real nunca se planteó una asignación

Iniciará así tres años de formación militar en los Ejércitos de: tierra, mar y aire. Primero a la Academia General de Zaragoza, después a la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, donde se sumará como guardamarina a la expedición del buque escuela Juan Sebastián Elcano y, por último, se incorporará como alférez a la Academia General del Aire de San Javier, Murcia. Fuentes cercanas a Casa Real han confirmado a LOOK que en el periodo en el que la Princesa Leonor esté realizando esta formación no va a recibir ningún tipo de compensación económica porque la hija de Sus Majestades no ha entrado por oposición como el resto de los alumnos. Es más, según nos apuntan desde el propio gabinete de comunicación de Casa Real la decisión estaba tomada desde el principio.



El motivo de que la Princesa Leonor siga el mismo camino que su padre cuando tenía su edad tiene que ver con una tradición dentro de las monarquías parlamentarias en Europa para los futuros Jefes de Estado, como ocurre en el caso de la hermana de la infanta Sofía.

Además de recibir esta formación castrense, que finalizará en 2026, cuando tenga 20 años, Leonor desarrollará una carrera universitaria y, todo apunta a que si continúa siguiendo los pasos del monarca, la Princesa de Asturias estudiará un grado de Derecho. Fue desde octubre de 1988 a junio de 1993 cuando el Rey estudió este ámbito en la Universidad Autónoma de Madrid

La infanta Sofía estudiará en Gales

Quien también termina una etapa y comienza otra es la infanta Sofía, que cumplirá 16 años el próximo 29 de abril. La hija menor de los Reyes también cursará los dos años de Bachillerato en el mismo centro que lo está haciendo su hermana Leonor, tal y como informó la Casa del Rey.

En dicho comunicado indicaron que la infanta Sofía también «se ha sometido satisfactoriamente a todo el proceso de selección exigido por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC España)».