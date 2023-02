El Rey Felipe está en la estación de Baqueira. Apenas unos días después de que se publicara en la revista ¡Hola! un reportaje en el que se veía a Iñaki Urdangarin y a Ainhoa Armentia en La Pleta, la urbanización en la que la Familia Real cuenta desde hace décadas con una casa para su uso en temporada de invierno, ahora ha sido el monarca el que ha viajado a la zona.

Tal como ha confirmado la periodista Mariángel Alcázar en El programa de Ana Rosa, el Rey Felipe ha llegado este viernes, 17 de febrero por la mañana a la estación, aunque por ahora no se tienen muchos datos sobre esta visita. El monarca puso punto final a sus compromisos oficiales este jueves por la mañana, cuando asistió junto a doña Letizia a la inauguración de una muestra centrada en la figura de Sorolla en el Palacio Real.

Según parece, don Felipe ha viajado a la estación sin doña Letizia, que nunca ha sido muy aficionada a este deporte, y se espera que permanezca allí durante el fin de semana. Esto hace pensar que los Reyes no viajarán a Grecia para estar presentes en el último servicio religioso tras la muerte del Rey Constantino de Grecia, previsto para este fin de semana. Un homenaje en el que sí participará la Familia Real de Grecia, así como la Reina Sofía, y puede que también las Infantas doña Elena y doña Cristina.

Esta escapada de don Felipe a Baqueira se produce en medio del escándalo que ha generado el reportaje publicado esta semana en el que se ve a Iñaki Urdangarin y a Ainhoa Armentia en la estación. Algunas fuentes apuntan a que el ex duque de Palma habría pedido permiso a la Casa Real para ir a la casa de La Pleta para recoger una serie de pertenencias. Una teoría que, ahora cobra más sentido, ya que con el viaje del Rey no tendría mucha lógica que aún hubiera cosas de la ex pareja de la Infanta Cristina allí. Lo único que se sabe es que la hermana de Felipe VI está disgustada por el hecho de que Urdangarin haya acudido en compañía de su actual pareja, aunque por ahora no ha trascendido más información.

No es la primera escapada del Rey Felipe a la nieve en esta temporada. A finales del mes de enero, poco antes de su cumpleaños, el monarca también se trasladó a otra de las zonas más destacadas de la geografía española para la práctica de este deporte, en concreto, a Sierra Nevada. En este caso, el Rey Felipe estuvo acompañado de su primo Beltrán Gómez-Acebo y de Pedro López-Quesada, marido de Cristina de Borbón-Dos Sicilias.