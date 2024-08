Cómo conseguir la melena de sirena de Sarah Jessica Parker: luce estilazo

Pasan los años y la famosa Carrie Bradshaw, el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker en la exitosa serie Sex and the City, Sexo en Nueva York, no pasa de moda. Y por tanto tampoco lo hace su melena. Así que su pelazo es uno de los más demandados en los centros de peluquería y por esto queremos saber cómo conseguir la melena de sirena de Sarah Jessica Parker en este momento y para lucir durante este verano. No es nada complicado, aunque mejor si ya contamos con rizos y pelo ondulado.

Un truco de la actriz que luce cuando va a algunos actos son unas buenas extensiones, es verdad que muestra una envidiable melena larga y ondulada natural que se ha convertido en su seña de identidad. Y por esto sorprende y ofrece looks innovadores que nos encantan. Algunas mujeres aplican la técnica de curly hair para que se pueda mantener y cuidar mejor los rizos. Algo olvidados durante tiempo porque se creía que ellos mismos ya lucían por si solos y no es nada fácil cuidarlos. Se quedan secos, se deshacen y pueden quedarse también sin vida si no les damos el cuidado que se merecen.

Los pasos para conseguir la melena de sirena de Sarah Jessica Parker

«A través de su cabello, Sarah Jessica Parker transmite mucho poder. Recuerda a las amazonas de la mitología. Al mismo tiempo, ese color tan espectacular le aporta un toque de elegancia y de glamour», opina Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair, en Granada, y creadora de la línea de productos CCH by Campos Curlyhair.

«Para poder mantener el volumen y la definición en melenas tan largas influirán tanto la propia densidad del cabello como los productos que utilicemos para texturizarlo. Necesitamos productos que nos aporten fijación y cuerpo. Al mismo tiempo, deben proporcionarnos proteínas y aminoácidos, para ir tratando la cutícula y la estructura interna, para que el cabello esté más grueso, tenga un aspecto de mayor densidad y el rizo aguante más», explica Arias.

Los pasos para tener unos rizos XL a todo volumen

Aplicar champú adecuado

Estamos empeñados en aplicar cualquier champú y realmente no todos sirve para cada pelo. Si es rizado y con volumen, vas a necesitar uno especial para este tipo de cabello.

Según la experta, empezamos lavando con un champú que limpie en profundidad, para eliminar cualquier residuo y abrir la cutícula.

Tratamiento especial para melena de sirena

Aplicamos un tratamiento que fortalezca tanto a nivel interno como externo, como puede ser una mascarilla que suavice y tenga proteínas. Puede ser uno perfecto el que contenga betaína para hidratar y proteger la cutícula.

Hidratación siempre

L’Oreal Paris también da consejos sobre esta melena de sirena que todas podemos llevar. Un truco supereficaz y que también puedes utilizar a diario es darle a tu melena un plus de brillo y de nutrición con un aceite, pues va genial para conseguir ese toque húmedo y “salado” que también perseguimos y que no puede estar más de moda.

Productos de styling para una melena de sirena

Además y para definir el cabello, escogemos un producto de styling que tenga bastante fijación antes de marcar el cabello.

Es necesario para ello, geles, espumas, y otros que puedan durar horas y que definan nuestro rizo.

Según Conchi Arias, hay que crear el texturizado con la ayuda de un difusor. Siempre secamos primero las puntas, para que encojan bien y aguanten la definición. Cuando las puntas están secas a un 90%, empezamos a secar la raíz, siempre presionando de abajo arriba. Para dar un extra de volumen a la raíz, podemos usar la técnica del clipping mientras secamos.

Como lo que queremos es conseguir también muchísimo brillo, al acabar el secado utilizamos un serum, lo aplicamos con manos rezando y, después, hacemos pulsing para romper el cast. De esta forma obtendremos unos rizos muy brillantes y duraderos.

Dar volumen

Otro imprescindible de este estilo es la abundancia capilar que, aunque no la traigas de serie, se puede conseguir pre y post peinado. Según L’Oreal Paris, el tip para el antes es desenredar y aplicarte los productos de fijación boca abajo.

Tenemos laca que sirven para cardar un poco la coronilla y sacar finas mechas despeinadas en la zona superior, para luego fijarlo todo con tu nube favorita. Pero está claro que no buscamos un efecto espantapájaros, si no un efecto de mucho volumen.

Cabellos lisos o bien con ondas

Si tu cabello es liso una posibilidad es que acudas a una permanente ondulada, plancha, secador o tenacillas. Al marcar la onda, independientemente del acabado que busques (más abierta o más cerrada).

Si tu pelo es ondulado o rizado lo tienes mucho más fácil. Cuando esté húmedo y vayas a definirlo, utiliza la técnica praying hands (manos rezando) para mantener la onda, pero alargándola un poco.