Navibendas: vivir la magia de la Navidad con más de 300 actividades para niños y familias

Desde este fin de semana, el Ayuntamiento de Alcobendas tiene en marcha su espacio más divertido: Navibendas. El recinto permanecerá activo hasta el 5 de enero, justo antes de la llegada de los Reyes Magos de Oriente, cuando se cuelan para ponernos los regalos bajo el árbol, y lo hace con propuestas enfocadas al público infantil y familiar.

Encontraremos castillos e hinchables navideños, así como talleres, actuaciones y una zona de ocio con atracciones, casetas de venta de productos y espacio de restauración con food trucks.

Además, a partir del 19 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de los niños, se sumará la programación diaria de espectáculos en la carpa principal. El primer espectáculo programado será El gran Circo de Saxofón y Clarinete, un montaje de la compañía Circo Psikario que combina habilidad, magia, comicidad y música para todos los públicos.

La agenda continúa con El mejor regalo, función de clown y marionetas de la compañía Aquí y allá. La obra presenta la celebración del cumpleaños de Zanahoria y el hallazgo inesperado de un misterioso paquete que desencadena la trama.

La aventura de los elfos traviesos

Otra de las propuestas es La aventura de los elfos traviesos en el taller de Papá Noel, de la compañía Alquimia Circus. La historia se desarrolla en el taller navideño, donde el Maestro Juguetero coordina el trabajo hasta que dos elfos interrumpen la rutina con sus ocurrencias.La mañana del 31 de diciembre se celebrarán las preúvas infantiles Lily y la Navidad, un ensayo festivo para familias antes de la llegada del nuevo año.

También se incluye la actividad Cantamos con Luis, dirigida por Luis Vallecillo, que invita a descubrir el universo de los cuentos populares mediante música y participación del público.

Los días 21 y 28 de diciembre y 4 de enero se desarrollarán los Domingos mágicos en la carpa de Navibendas. El espectáculo de Pepo Capel incorpora humor e interacción con el público, con propuestas orientadas a que los niños experimenten situaciones imaginativas en un entorno lúdico.

Los Reyes Magos estarán en Navibendas

Además, y como novedad importante en el espacio Navibendas, este año habrá preúvas infantiles. Será el miércoles 31 a las 12 horas cuando tendrá lugar un divertido ensayo familiar de las uvas que darán paso al año nuevo.

Y, el 5 de enero, de 11:30 a 12:30 horas, también por primera vez, los Reyes Magos estarán en Navibendas recibiendo a los niños de Alcobendas y recogiendo sus cartas.

Talleres de adornos navideños

También habrá cada día talleres de adornos navideños, de llaveros, de postales, de marcapáginas y mucho más para disfrutar en familia.Este gran espacio navideño se encuentra junto a la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes cumpliendo así una de las apuestas del gobierno municipal de hacer llegar la Navidad a todos los rincones de Alcobendas, en este caso, también al distrito Norte.

Cerca de 255.000 luces más que el pasado año iluminan la ciudad

Desde el pasado 27 de noviembre casi 1.8 millones de luces navideñas iluminan la ciudad, un 17% más que en las navidades del año pasado. Vistosos y coloridos motivos dan luz navideña a 21 rotondas y a más de una treintena de avenidas, calles y paseos.

Además, en total hay 113 arcos luminosos y más de un millar de motivos decorativos en las farolas. Las fachadas de los principales edificios municipales también se suman al alumbrado. Para todo ello, siguiendo con los objetivos del Consistorio de impulsar la sostenibilidad y ahorro energético, se han utilizado bombillas led.

Uno de los motivos navideños -una espectacular estrella multicolor que puede verse en el Paseo de Valdelasfuentes ha sido diseñado por Elisa Gabriela Filip, la niña ganadora del concurso que organiza el Ayuntamiento, Ilumina Alcobendas. Otra de las grandes novedades de este año es un espectacular abeto de más de 10 metros de alto que se ha instalado en la Plaza del Pueblo, que sigue siendo uno de los centros de la Navidad de Alcobendas.

Una pista de hielo de 800 m2

Dentro también del espacio Navibendas contaremos con una de las pistas de hielo más grandes de la Comunidad de Madrid. 800 metros cuadrados de superficie en la que los vecinos podrán deslizarse, disfrutar y hacer ejercicio. Habrá zona de patines con más de 400 pares disponibles, carpa para taquillas y descanso y hasta andadores para principiantes.

El Tren de la Navidad. 5 kilómetros de recorrido, 18 metros de largo y capacidad para 58 personas. Una de las atracciones navideñas con más arraigo y atractivo en Alcobendas es el Tren de la Navidad. Con sus 18 metros de largo, sus dos vagones con capacidad para 58 personas y a una velocidad media de 40 kilómetros por hora, recorrerá los cinco kilómetros que separan la Plaza del Pueblo y la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes justo en los puntos en donde se instalarán las paradas.

Dos duendecillas y un divertido hilo musical navideño animarán el recorrido. Y para hacer las cosas fáciles a los vecinos y evitarles esperas innecesarias, se ha habilitado un QR con el recorrido que estará en las paradas, pero que también se puede consultar en la web municipal.

Por primera vez en Navidad, un circo en Alcobendas

Del 5 de diciembre al 11 de enero, el recinto ferial del Parque de Andalucía acogerá el Gran Circo Holiday de Rody Aragón. Por primera vez Alcobendas contará con un circo, una actividad que gusta a grandes y pequeños y que es muy apropiada para disfrutarla en estas fechas.

Considerado como uno de los mejores circos de gira por España, comenzó a funcionar en 1987 continuando con una tradición circense de cinco generaciones. Habrá promociones y descuentos especiales de hasta un 50%.

Campaña de comercio

Se repartirán más de 41.000 vales y se regalarán un iPhone, un ordenador portátil y una Smart tv. El comercio local es uno de los grandes protagonistas de la Navidad en Alcobendas.

Dan vida a la ciudad y ofrecen calidad, cercanía y experiencia. Para impulsarlo y dinamizarlo especialmente en estas fechas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña que incluye el reparto entre los clientes de los cerca de 140 comercios adheridos a la Campaña de Navidad de vales ‘rasca y gana’. En total se han preparado 41.500 vales. Al rascar, los clientes podrán acceder a 140.000 premios directos (puzles de Papá Noel o de un muñeco de nieve), 140 premios sorpresa (camisetas, sudaderas, pulseras, auriculares, bolígrafos…) y, tres ‘premios gordos’: un iPhone 16, un ordenador portátil y una Smart tv de 55 pulgadas.

Por otra parte, también en los comercios adheridos los clientes podrán solicitar vales de descuentos de 2 euros para la pista de hielo. En total hay 20.000.