Ya en cartelera: el reestreno de ‘Los Goonies’ y otras 5 novedades que no te puedes perder

Como cada viernes, las novedades de la cartelera inundan la taquilla de los cines españoles. Un fin de semana previo a la llegada gigantesca de Avatar: Fuego y ceniza que nos trae títulos estimulantes y el reestreno de Los Goonies por su 40 aniversario. A continuación, repasamos los 5 mejores largometrajes que están desde ya, disponibles en las salas de cine. Desde un drama estadounidense protagonizado por Channing Tatum, hasta un par de fantásticas producciones españolas:

Estrenos de la cartelera

1-‘Roofman: Un ladrón en el tejado’

La historia real de Jeffrey Manchester, un criminal que asalto más de media centena de McDonald’s entrando por un agujero en el techo que realizaba en mitad de la noche. Tras entrar en prisión, se escapó y vivió escondido durante medio año en una tienda de Toys R Us. En la dirección encontramos a Derek Cianfrance, responsable de dramas de culto como Blue Valentine y Cruce de caminos.

Reparto: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple y Lakeith Stanfield, entre otros.

2-‘Frontera’

Más allá del nostálgico reestreno de Los Goonies, las novedades de este fin de semana llegan de la mano de títulos patrios estimulantes. Uno de ellos es este thriller ambientado en la Posguerra española, donde los protagonistas son dos habitantes de un pueblo fronterizo que deciden contradecir las órdenes de Franco y dejar pasar a tantos judíos que huyen de la represión nazi como puedan.

Reparto: Miki Esparbé, Bruna Cusí, Asier Etxeandia, María Rodriguez Soto, Jordi Sánches, Kevin Janssens y Joren Seldeslachts

3-‘La vida fuera’

Adaptando la novela de Goliarda Sapienza, La vida fuera es una historia de amistad y literatura de una escritora que termina en la cárcel por robar unas joyas. Experiencia que le ayudará en su salida como impulso para volver a escribir.

Reparto: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Eloide, Corrado Fortuna, Daphne Scoccia, Antonio Gerardi, Luisa De Santis

4-‘Aro berria’

Ubicada en la Donostia de finales de los 70, los trabajadores de una fábrica se reúnen en una asamblea para debatir sobre una huelga que finalmente no llega. Bajo una terrible decepción social generalizada, un grupo abandona la empresa para integrarse en una comunidad aislada de las montañas.

Reparto: Maite Muguerza Ronse, óscar Pascual López, Aimar Uribesalgo, Edurne Azkarate, Jan Cornet, Oliver Laxe y Javier Barandiaran

5-‘Kontinental ’25’

Ganadora del Oso de Plata al mejor guion en el Festival de Berlín, Kontinental ’25 es una comedia negra rumana que sigue a una alguacil de Transilvania, quien un buen día debe desahuciar a un hombre sin techo que vive en el sótano de un edificio.

Reparto: Ezter Tompa, Gabriel Spahiu, Adonis Tanta, Serban Pavlu, Mardare Oana e Ilinca Manolache

El reestreno de ‘Los Goonies’

El público que creció en los 80 está de enhorabuena, pues con su reestreno, Los Goonies pueden volver a verse en la gran pantalla por su 40 cumpleaños. Un clásico del cine de aventuras producido por Steven Spielberg y dirigido por Richard Donner que según algunas informaciones, podría tener pronto el desarrollo de un reboot o secuela tardía.