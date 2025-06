Tráiler de ‘Roofman’: una historia basada en hechos reales que exprime el talento de Channing Tatum

Channing Tatum tiene una de las carreras más eclécticas de la industria. ídolo juvenil y protagonista de grandes éxitos comerciales, este sex symbol norteamericano ha demostrado en más de una ocasión tener un gusto muy particular para aparecer sin vergüenza alguna y de modo completamente autoparódico en varios largometrajes. Sin ir más lejos, el año pasado estuvo en los focos del cine de superhéroes cuando apareció como Gambito en Deadpool y Lobezno. Durante años, Tatum estuvo luchando para aparecer como el miembro de los X-Men en una película en solitario fracasando en el intento. Lo que llevó a un cameo que ha gustado tanto que su nombre, también aparece reflejado como miembro del potente casting de Vengadores: Doomsday. Eso sí, mucho antes de eso, la estrella aparecerá como protagonista en Roofman, el nuevo drama criminal del cual Paramount Pictures acaba de publicar un primer adelanto promocional.

Producida por el propio Tatum, Roofman está dirigida por Derek Cianfrance, responsable de largometrajes elogiados por la crítica como Blue Valentine (2010) o Cruce de caminos (2012). La historia está basada en el caso real de Jeffrey Manchester, un delincuente que se hizo mediáticamente conocido en Estados Unidos por vivir en una tienda de Toys ‘R’ Us durante seis meses. Encarnado por el dos veces nominado al premio Razzie, este hombre consiguió sobrevivir durante bastante tiempo llegando a asaltar más de 60 McDonald’s a lo largo de su carrera criminal. Escondido en una de las superficies de la gran empresa de juguetería, Jeff vivió bajo el alias de John Zorn en Carolina del Norte tras escaparse de la cárcel. Aparte de la presencia protagónica del actor de Magic Mike (2012), Roffman cuenta con todo un reparto de nombres conocidos a la altura de Kirsten Dunst (El poder del perro), Peter Dinklage (Juego de Tronos), Ben Mendelsohn (Rogue One), Juno Temple (Ted Lasso), Uzo Aduba (Orange is the New Black), Lakeith Stanfield (Déjame salir), Melonie Diaz (La primera purga) y Tony Revolory (El Gran Hotel Budapest), entre otros.

Tráiler de ‘Roofman’

El tráiler de Roofman maneja la historia con cierta comicidad y ligereza, alejándose de la solemnidad a la que nos tiene acostumbrados los melodramas de Cianfrance. Aunque eso no quita para que esta nueva aproximación fílmica del cineasta sea del mismo modo una de las cintas más esperadas de lo que queda del 2025. El estreno de Roofman está programado para el próximo 21 de noviembre.

El filme ha sido coescrito por Cianfrance y Kirt Gunn, quien debuta en el apartado del libreto. El realizador ha escrito siempre todos los guiones de sus historias y con la vida de Jeff no va a ser menos. Un relato basado en hechos reales por el que Tatum se sintió muy presionado al precisamente dar vida a alguien que existe fuera del papel y del set de rodaje:

«Es imposible contar la vida real de alguien en 90 minutos. Espero de verdad que a Jeff le guste la película. Ha tomado malas decisiones en su vida.. Es un hecho. Pero probablemente sea el primero en decírtelo. Pero lo encuentro tan hermoso y desafortunado. Me rompe el corazón; es tan inteligente y vital, incluso por teléfono. La primera vez que hablé con él estaba nervioso, y él sabía cosas sobre mí y me preguntó sobre mi vida. Me lo puso muy fácil», le contaba el actor a EW.

¿El papel más exigente para Tatum?

En la misma entrevista, Tatum habló de cómo había sido trabajar a las órdenes de Cianfrance. «No esperaba llegar donde llegamos. Derek y yo firmamos este contrato personal. No creo que me hayan dado la oportunidad de hacer un trabajo así. Nunca me habían exigido tanto como Derek me exigió», revelaba el intérprete.

Tras ello y en su estrecha colaboración, ambos coincidieron en que no existiría ningún lugar inseguro para la interpretación: «Haríamos una toma tal como estaba escrita. Un toma silenciosa, una toma como la de Jerry Lewis. Recorrimos todo el mapa y no hubo nada malo. Eso creó un lugar de verdadera vulnerabilidad. Abrió un espacio para realmente sumergirse en la soledad de este personaje…Fue un maratón espiritual en cierto sentido».

Cianfrance está acostumbrado a sacar grandes interpretaciones de sus actores. Sus últimos trabajos en el audiovisual fueron La luz entre los océanos (2016), con unos pletóricos Michael Fassbender y Alicia Vikander y la miniserie La innegable verdad (2020), partiendo del protagonismo doble de un Mark Ruffalo sensacional.

Este 2025, Tatum todavía tiene pendiente el estreno de Atropia, mientras que en 2026 hará lo propio dentro del estelar elenco de Alpha Gang. Una comedia de ciencia ficción dirigida por los hermanos Zellner que tendrá en su cartel a nombres como Cate Blanchett, Dave Bautista, Steve Yeun o Léa Seydoux.