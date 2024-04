El guion de esta película de Ryan Gosling tardó más de una década en poder filmarse

Ni siquiera los grandes proyectos de la actualidad se salvan de no salir a la luz. Ahí están los ejemplos de Batgirl o de Coyote vs. Acme. Otros en cambio, tienen problemas desde la concepción de su propio guion. Cuando estos llevan varios años circulando por Hollywood sin encontrar financiación, en la industria se les suele reconocer como un material maldito, pero por suerte, el director y guionista Derek Cianfrance mostró una gran resiliencia con la película de Ryan Gosling que le proporcionó el salto a la fama internacional. Hablamos del drama romántico Blue Valentine, el cual le supuso a la actriz Michelle Williams su segunda nominación al Oscar. Ahora, en un ‘Screen Talk’ del festival New Directors/New Films, el cineasta ha explicado cómo la cinta estuvo estancada en un proceso de producción eterno, el cual precisó de más de una década y 66 borradores hasta conseguir la financiación necesaria para comenzar su rodaje.

La cosa es que el director, comenzó a escribir el guion de Blue Valentine en 1998 mientras estaba presentando su ópera prima en Sundance, Brother Tied. Un proyecto que finalmente se rodaría en 2010. Cianfrance lo describió en la charla como un proceso entre “el amor y el odio”: “Para hacer Blue Valentine, pasé muchos años en ello y la gente me decía ‘simplemente haz la película’. Para mí, en esa película, tuve que filmar la mitad en película y la otra mitad en digital porque eso era parte de lo que estaba tratando en ese película. Fue ese dueto entre el amor y el odio, entre marido y mujer, y también lo fue entre el cine y lo digital. Así que necesitaba cierto presupuesto para rodar una película sobre eso”.

En la conversación, recogida por IndieWire, Cianfrance contó como creía que comenzaría la producción de Blue Valentine inmediatamente después de su debut en el Festival. Sin embargo, vivo bien pronto en sus carnes el duro “proceso de rechazo” de Hollywood que terminaría afectando alguien durante los siguientes 12 años. Conforme cuenta el autor estadounidense, primero le entrego el guion a Williams, quien amaba la historia. No obstante, la actriz acababa de salir de la serie Dawson crece, con lo que todavía no era la gran intérprete que conocemos hoy en día y que posee cinco nominaciones de la Academia. Así que Cianfrance comenzó a hacer las nuevas versiones de la historia.

‘Blue Valentine’: la película de un inseguro Ryan Gosling

Después de conocer a Ryan Gosling, resultó que el actor canadiense se mostró un tanto escéptico sobre su propia capacidad en aquel momento de interpretar a un protagonista joven y enamorado y después a la versión desesperada de un hombre que se aferra a su esposa. Así que la primera decisión colaborativa del director y de Gosling fue la de primera primero la mitad de Blue Valentine y después, esperar años para filmar cronológicamente la segunda parte que incluía el propio salto en el tiempo del relato.

El acuerdo de los dos no llegó a buen puerto porque sus respectivos agentes creían que estaban locos y aseguraban que nadie les daría dinero por eso. Finalmente, todos estos retrasos resultaron ser una bendición para la propia producción: “Al final lo que pasó fue que se logró el momento oportuno. Cuando lo filmamos en 2009, Ryan ya tenía edad suficiente para jugar ambas versiones. Michelle tenía un hijo. Entonces ella también sabía lo que era ser madre, lo que le daría cierta forma al personaje. Simplemente se convirtió en una bendición”, terminaba de explicar Cianfrance. La película de Ryan Gosling y Michelle Williams terminó convirtiéndose con el tiempo, en el gran drama romántico del cine independiente de la primera década del siglo XXI y una catapulta para la carrera de su director.

Tras esta llegó Cruce de caminos en 2012 , otra aplaudida colaboración entre Gosling y Cianfrance. El director continuo creando dramas románticos como La luz entre los océanos y en 2020, estrenó la miniserie de HBO, La innegable verdad. En 2025 volverá con una nueva película titulada Roofman, un thriller criminal protagonizado por Channing Tatum.

¿De qué trata ‘Blue Valentine’?

La sinopsis oficial de Blue Valentine es la siguiente: “Dean (Gosling) y Cindy (Williams) son padres de una maravillosa hija, pero su relación ha pasado por mejores momentos desde que tienen que compaginar las expectativas del trabajo y la vida familiar. Ante un futuro incierto de su relación, deciden realizar una escapada romántica a un hotel , donde rememoran todos los momentos románticos de un pasado lleno de buenos recuerdos. Intentarán recuperar la pasión para salvar su matrimonio”. Blue Valentine dura un poco menos de dos horas y está disponible en Movistar +.