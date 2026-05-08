Simeone se vuelve más ambicioso para la próxima temporada: «Es difícil repetir, pero queremos salir campeones»

Simeone no está hundido tras quedarse a las puertas de la final de Champions. Tres días después de perder ante el Arsenal, el entrenador argentino analizó la hoja de ruta del Atlético de aquí a final de temporada y la ambición que debe seguir el equipo para la próxima temporada. Aunque la mente está puesta en el partido de este sábado ante el Celta, el Cholo volvió a analizar lo vivido en Londres y el paso que significa volver a pelear con los más grandes de Europa.

«Seguramente, este sábado nos encontraremos en nuestro estadio con nuestra gente. Nuestra gente decidirá si está con el equipo o no, porque la gente quiere ganar, y es entendible cualquiera de los dos escenarios. Y nosotros tenemos que seguir trabajando, dando el máximo y que se vea que damos absolutamente todo», expuso en rueda de prensa.

«Y, cuando uno da absolutamente todo, está en la vida aceptarlo, que es una palabra dura cuando te toca en contra. Cuando la tienes que vivir vos, es más difícil. Y hay que aceptar. Las cosas hay veces que se dan como Dios quiere, no como queremos nosotros, y está claro que el plan de Dios es mejor que el nuestro», añadió el técnico, después de que su equipo vaya a terminar el curso sin ningún título.

Dos palos que no quitan la ilusión al Atlético y a Simeone

No es campeón desde 2020-21, aunque en este ejercicio ha disputado la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, por primera vez desde 2013, con una derrota en los penaltis, y ha llegado hasta las semifinales de la Liga de Campeones nueve años después, eliminado en ellas por el Arsenal por un gol de diferencia: 1-1 en la ida en el Metropolitano y 1-0 en la vuelta en el estadio Emirates de Londres.

Este sábado, coincidente con el encuentro contra el Celta en el Metropolitano, se celebrará el Día del Niño. «Yo creo que estos 14 años, los chicos que han nacido de 0 a 14 para atrás saben por qué son del Atlético de Madrid. No hace falta ni preguntar», declaró. Sin embargo, Simeone lanzó un mensaje a la afición del Atlético sobre cuál es el futuro y los objetivos ahora.

«El primer objetivo es clasificarse para la Champions, igual que el del Barcelona y Real Madrid es el de ser campeón. Nuestra búsqueda es intentar acercarnos a ser campeones en algún momento. Nuestra temporada es difícil de explicar. Se nos escapó la Copa por penaltis, por otro lado, competimos en Champions con unos cuartos increíbles ante el Barcelona, dando el máximo. Es muy complicado estar tan cerca y te hace pensar que puedes seguir estando, pese a que te da bronca, decepción y enojo.

«Tenemos que ser agradecidos por lo que nos está pasando estos años. Me acuerdo de dónde salimos, dónde estamos y ha sido un crecimiento enorme del club. La única posibilidad de permitirnos seguir teniendo esa ilusión y esa nueva oportunidad como la de este año es seguir intentándolo, trabajar. Hemos estado estos últimos 14 años en cuatro semifinales y dos finales de Champions. Siempre hay que estar ahí, en ese lugar que parece que estamos lejos, pero no estamos tan lejos. Estamos más cerca de lo que imaginamos. Si trabajamos bien, el equipo seguirá creciendo», añadió el Cholo.

Simeone añade: «El club ahora está muchísimo más arriba de lo que está el equipo. Somos reconocidos en el mundo y nos genera ilusión. Aunque haya ese enojo, bronca y ese dolor, estoy agradecido a mis futbolistas, a nuestra gente por cómo ha recorrido esta temporada apoyando al equipo, a la directiva por darnos la posibilidad de tener buenos jugadores. Seguimos en esa búsqueda y, tras pasar estos dos días de enojo, a seguir intentándolo y peleando», zanjó.