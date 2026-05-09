Paula Echevarría revela a sus seguidoras el truco infalible del chaleco péplum de Primark para disimular tripa

El truco infalible del chaleco péplum de Primark para disimular tripa nos lo revela Paula Echevarría a sus seguidoras. Esta actriz y experta en moda sabe muy bien lo que podemos hacer para vestir mejor, sin gastar de más. No es que las prendas sean de lujo, sino que simplemente se adaptan mejor a estos cambios que vamos sufriendo a lo largo de los años. Estaremos a merced de un giro importante de guion que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Este chaleco puede convertirse en uno de los más destacados de estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas repletas de actividad. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente este tipo de elementos que, sin duda alguna, acabará marcando en estos días en los que realmente cada detalle será lo que nos dará el aspecto que queremos. Este tipo de elementos que podemos empezar a visualizar acabará siendo lo que nos hará crear un fondo de armario increíble en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Revela a sus seguidoras Paula Echevarría un truco infalible

Esta experta en moda nos ha dado una serie de detalles que pueden marcar la diferencia. Esta mujer de más de 40 años y madre de dos hijos sabe muy bien las prendas que debe escoger en su día a día. En busca de la comodidad y de las prendas que mejor se adaptarán a nuestro armario sin gastar demasiado.

Podemos obtener más por menos, es cuestión de ponerse manos a la obra con un tipo de prendas que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que nos pararemos de movernos. La vida es un cambio y movimiento constante.

Vestir bien no significa gastar demasiado, sino simplemente escoger las prendas que mejor se adaptarán a lo que buscamos. Una combinación de elementos que van de la mano y que realmente pueden ser las que nos muestra en las redes sociales una Paula Echevarría especialista en hacer realidad aquello que buscamos.

Este truco infalible nos hace hacernos con una prenda que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días el mejor aliado de esos días en los que queremos esconder un poco la tripa.

Este chaleco péplum de Primark disimula tripa

La nueva colección de Primark de Paula Echevarría lo tiene todo para triunfar, en estos días en los que cada detalle cuenta. Podremos descubrir la esencia de un tipo de chaleco que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Llega el buen tiempo y con él, la necesidad de hacernos con unas prendas y complementos que se adapten a nuestro día a día. Tal y como se presenta esta colección en la web de Primark: «Paula Echevarría regresa con otra emblemática colección para ayudarte a renovar tu fondo de armario de verano y darle un giro de lo más chic. Descubre elegantes conjuntos frescos para el día a día y para estar en casa con los que lucir un look desenfadado, así como prendas de ganchillo y lino ideales para conseguir el look perfecto de verano. Nuestra ropa y complementos de Paula Echevarría están diseñados para satisfacer todos los gustos, tanto si buscas prendas de corte sastre como ropa playera que puedas llevar tanto para ir a la costa como a un «brunch». La colección de Paula, compuesta por preciosos vestidos, elegantes bikinis, faldas vaporosas y alegres monos, ofrece líneas clásicas, colores neutros y naturales que combinan fácilmente, y su tradicional estilo atemporal».

Un peplum es un corte ideal si queremos disumular la barriga, sin necesidad de ganar volumen. En este caso estilizamos la figura y lo hacemos de tal forma que acabaremos obteniendo aquello que queremos y más. Un cuerpo en perfectas condiciones con una ropa adecuada para él.

Si lo combinamos con unos pantalones de pinza o unas bermudas en verano del mismo color, vamos a tener el total look que necesitamos. Un buen básico que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Este tipo de prendas no son caras, son sólo 18 euros lo que nos cuesta un chaleco que vamos a llevar en numerosas ocasiones. Esta prenda es una de las más buscadas en estos días en los que queremos apostar por un detalle que puede ser esencial en estos días.

Llega el buen tiempo y con él, la necesidad de hacernos con unas prendas que se adapten a los cambios y a las temporadas que tenemos por delante.