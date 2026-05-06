Como cada miércoles, las revistas del corazón han llegado a los quioscos este 6 de mayo de 2026 con las noticias más COOL de la semana. Además de algunas exclusivas, como el nuevo piso millonario de Maxi Iglesias —protagonista de los últimos días por su relación con Aitana Sánchez Gijón—, o el preocupante ingreso de Tita Cervera en una clínica de Barcelona, las páginas del papel couché recogen algunos reportajes de lo más sorprendentes —como la primera entrevista de Julia, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que ha puesto fin a su anonimato—.

Julia Janeiro concede una impactante entrevista y protagoniza las revistas del corazón

Donde dije digo, digo Diego. La revista ¡Hola! ha conseguido que Julia, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, rompa su silencio por primera vez. El deseo del torero y de la odontóloga fue, desde que su primogénita cumpliera la mayoría de edad, que estuviera apartada del foco mediático.

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Sin embargo, la aparición de Juls —así es como se hace llamar en redes sociales— en un programa televisivo ha supuesto que la experta en maquillaje dé un paso adelante para explicar la razón por la que, años después de cumplir 18, ha decidido exponerse públicamente. Además, la joven ha abordado varias cuestiones sobre su vida más personal, como el bullying que sufrió en su adolescencia o cuál ha sido su mayor trauma.

Preocupación por el estado de salud de Tita Cerveza

Semana lleva en su portada una exclusiva que ha causado una gran preocupación en la jet set. La baronesa Thyssen ha permanecido ingresada en un hospital de Barcelona por un problema de salud. En las imágenes, sus hijos —incluido Borja, con el que ha mantenido una relación distante durante años— han acompañado a Cervera en todo momento.

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Además, la portada ha destapado el nuevo piso de Maxi Iglesias. El actor, que recientemente fue fotografiado con Aitana Sánchez Gijón —con la que, además de haber compartido set de rodaje, ha compartido unos apasionados besos—, ha adquirido una nueva propiedad valorada en casi dos millones de euros.

La mudanza de Paz Vega

Diez Minutos no se ha quedado atrás en su portada. La revista, además de analizar el perfil de Julia Janeiro, destapar el plan del 24 cumpleaños de Miguel Urdangarin junto a su novia y su familia o llevar en exclusiva una entrevista con Soraya Arnelas, también ha destapado el último movimiento de Paz Vega.

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La actriz ha sido captada junto a su hermana, con la que ha decidido irse ha vivir tras separarse de Orson Salazar, su marido y representante, tras casi tres décadas juntos y tres hijos en común.

La escapada de Piqué y Clara Chía a Venezia

Que Italia se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los famosos no es ninguna sorpresa —véase el ejemplo de Ester Expósito y Mbappé—. La revista Lecturas ha publicado en su portada unas reveladoras fotografías de Piqué y Clara Chía en una escapada en Venezia justo cuando Shakira, ex del futbolista, se encuentra de gira mundial.

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Además, la portada ha hecho un repaso de la vida de George Clooney, que este 6 de mayo cumple 65 años.