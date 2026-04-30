Julia Janeiro, apodada en redes sociales como Juls Janeiro, ha decidido romper con su anonimato para dar el salto a la televisión pese a su inicial decisión de mantener un perfil discreto frente a los medios. La joven participará en La Caja Amarilla, un reality en el que no hay guiones y en el que se mostrará tal cual es. Por el momento, apenas han trascendido detalles sobre los entresijos de este programa, aunque el formato ya ha destapado a otros concursantes, como Marta Pombo –que a través de sus redes sociales dijo que iba a ciegas– o Tamara Gorro. Pese a todos los rostros VIPs que componen la lista de participantes, lo cierto es que el nombre de Julia Janeiro cobra un importante peso.

La reacción de los padres de Juls Janeiro

Cuando Julia Janeiro alcanzó la mayoría de edad, la decisión de sus padres, María José Campanario y Jesulín de Ubrique, fue tajante: su hija mayor no iba a participar en el show business mediático. «Mis hijos son personas anónimas porque así lo ha dictado un juez. Os volvemos a pedir que no fotografiéis ni publiquéis a nuestros hijos. Quien avisa no es traidor, es avisador. Luego no se me quejen y tal…», dijo la odontóloga.

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Un comunicado que ha quedado en agua de borrajas dos años después. De hecho, pese a este escrito del matrimonio, su hija Juls dio el paso de abrir su perfil en redes sociales. La joven, desde que cumpliera la mayoría de edad, ha mostrado su intención de ser reconocida en el universo 2.0. O, al menos, en cuanto a su profesión se refiere.

La joven acumula actualmente más de doscientos mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele compartir sus viajes y algunos tips de maquillaje tras haberse formado en la escuela de Alberto Dugarte –maquillador de famosas de la talla de Ana Obregón o Isabel Pantoja–.

Aunque es cierto que parecía que su perfil mediático iba a estar más enfocado en la red, lo cierto es que Juls ha optado por dar el salto a la televisión pese a que sus padres siempre han tratado de protegerla al máximo. Por ello, una de las incógnitas que se plantearon tras salir a la luz su participación en el reality fue si Jesulín y María José Campanario estaban de acuerdo con esta decisión de su primogénita en común. Una pregunta que el diestro retirado y su mujer han zanjado.

A través de sus respectivas historias temporales en Instagram, María José y Jesulín han compartido la participación de Juls en este concurso y, además, la odontóloga le ha escrito un escueto pero significativo mensaje: «Vamos, pequeña». Unas palabras que dan cuenta de que está muy orgullosa de esta decisión de su hija, a la que apoyará —al menos, a través del universo 2.0—.