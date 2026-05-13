La alfombra roja vuelve a desplegarse frente al Palais des Festivals et des Congrès, en el corazón de la Croisette de Cannes, para dar comienzo a una nueva edición del Festival de Cannes, que este año celebra su 79ª entrega del 12 al 23 de mayo. Dentro del palacio, el Grand Théâtre Lumière vuelve a convertirse en el epicentro de las ceremonias más señaladas, empezando por la gala inaugural. En su primera noche, el glamour ya ha dejado momentos memorables, y ponemos el foco en los estilismos que inauguraron esta edición.