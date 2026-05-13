Un campeón del mundo con España atiza a los jugadores del Barça por su celebración: «Fomentan la violencia…»

Joan Capdevila ha criticado a los jugadores del Barcelona por su celebración en el pasado derbi disputado el 11 de abril, en el que varios jugadores pidieron la «desaparición» del club. El ex campeón del mundo con España, ahora en el departamento de relaciones institucionales del Espanyol, ha señalado a los futbolistas del club culé por los cánticos ofensivos que realizaron algunos jugadores tras el partido que se saldó con victoria culé (4-1). Estas palabras han cobrado más relevancia después de las polémicas celebraciones que se vieron hace unos días tras la consecución del título de Liga.

Como suele ser habitual, la celebración del Barcelona del título de Liga ha ido acompañada de polémica por las manifestaciones políticas que se sucedieron durante la rúa en la que se ondearon esteladas e incluso Lamine Yamal apareció en el bus descapotable con la bandera de Palestina. Esta acción del delantero de la selección española incluso le hizo ganarse el aplauso de los sospechosos habituales de la extrema izquierda, que aplaudieron la actitud del de Rocafonda.

Las esteladas y la bandera de Palestina de Lamine Yamal taparon otra polémica que con el Espanyol, y tiene que ver con unos cánticos ofensivos que los jugadores realizaron sobre el césped del Camp Nou después del derbi que tuvo lugar el pasado mes 11 de abril y que se saldó con victoria culé por 4-1. De eso se acordó Joan Capdevila en una entrevista que concedió la pasada semana al programa La Otra Grada y cuyo titular es «El Barça no tiene valores».

Polémica con la celebración del Barça

«Rezaremos por tu desaparición», decía uno de los versos de los cánticos con la grada de fans del Barcelona que hicieron jugadores como Lamine, Balde, Gavi o Casadó en el pasado mes de abril. Estos cánticos dejaron visiblemente molesto a un Joan Capdevila que mostró su enfado en el programa La Otra Grada, en el que señaló a los jugadores del Barça por su celebración después de ese partido.

«Está fuera del límite. Estas cosas a mí me duelen. Son chicos jóvenes. Cuando cantas una canción en la que pides la desaparición de un club, primero tiene que entrar su club y luego La Liga», comenzó diciendo el ex campeón del mundo y de Europa con la selección española, que también dejó claro que: «En el campo puedes decir cosas, pero después celebras sin faltar al respeto. Esto es cruzar el límite y fomentas la violencia, creo yo. Son chicos jóvenes, pero no es la primera vez, ya van dos».

«La rivalidad deportiva tiene que estar, es histórica. A mí me gusta la rivalidad de Fermín, que en el campo lucha y lo pelea todo, pero una vez fuera, déjate de cantar y todo eso», dijo Joan Capdevila poniendo como ejemplo al jugador del Barcelona que no habría participado en estos cánticos.

El ex futbolista también dejó claro que estas actitudes de los jugadores del Barcelona «no ayudan» porque «hay niños que vienen detrás y que copian todo lo que hacen los profesionales». «Entiendo que están en un momento de euforia, pero creo que, por imagen, su propio club debería decirles algo; está fuera de lugar. Pero que venga desde los profesionales me duele. No son buenos fuera del campo. ¿Dónde está el fair play?», afirmó Joan Capdevila sobre este suceso.