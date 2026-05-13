Desde este miércoles, 13 de mayo, hasta el viernes 15, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprende su viaje oficial a China. La primera de un mandatario de EEUU desde 2017, cuando el propio Donald Trump visitó el gigante asiático.

Entre la comitiva del presidente estadounidense destaca la llegada de Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia.

Con la incorporación de Huang, cuya presencia en la comitiva de altos ejecutivos de empresas estadounidenses no figuraba en la lista de invitados al viaje facilitada inicialmente por la Casa Blanca a los medios, serán 17 los directivos de multinacionales que acompañan a Trump en su visita a China.

En una publicación en redes sociales, el propio Trump confirmaba la presencia del CEO de Nvidia, acusando a la cadena CNBC de haber informado erróneamente de que «el gran Jensen Huang, de Nvidia, no había sido invitado a la increíble reunión de los mejores empresarios y empresarias del mundo que se dirigen con orgullo a China».

Musk y Cook escoltan a Trump

«En realidad, Jensen se encuentra actualmente en el Air Force One», confirmó Trump. Esta comitiva compuesta por gigantes de Wall Street y Silicon Valley busca convencer a Xi Jinpin de que «abra» China a empresas estadounidenses.

En el cículo económico que acompaña a Trump destacan el consejero delegado de Apple, Tim Cook, así como Elon Musk, fundador y máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX.

El resto de participantes en la comitiva son Robert Kelly Ortberg, CEO de Boeing; Ryan McInerney, de Visa; Larry Fink, de Blackrock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Brian Sikes, de Cargill, o Jane Fraser, de Citi.

A ellos se suman, Jim Anderson, de Coherent; H. Lawrence Culp, de GE Aerospace; David Solomon, de Goldman Sachs; Jaboc Thaysen, de Illumina; Michael Miebach, de Mastercard; Dina Powell McCormick, de Meta; Sanhay Mehrotra, de Micron, y Cristiano Amon, de Qalcomm.

Declaraciones de Trump a Xi

Las primeras declaraciones de Trump han sido a través de su red social: «Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto»,

Asegurando que esa será la «primera petición» que lance a su par en China, Trump se ha querido referir a ella jactándose de «nunca» haber «visto ni oído hablar de una idea que sea más beneficiosa» para ambos países a los cuales ha calificado de «increíbles».