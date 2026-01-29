Ni Palma ni Mahón: la ciudad de Baleares que está entre las 10 más felices de España con 310 días de sol es Ibiza, según Spain Happy Index, desarrollado por Sonneil Homes, para celebrar el Día Internacional de la Felicidad -20 de marzo- y que apunta a las costas del levante, sur de España y a los archipiélagos como las zonas más felices del país.

El Spain Happy Index 2025 analiza más de 8.000 municipios de toda España y otorga a Ibiza 90,86 puntos sobre 100. La isla disfruta de 311 días soleados al año, apenas 44 de lluvia, un nivel de viento muy bajo (14 en el índice) y una temperatura media de 19 grados. Su carácter insular, la proximidad del aeropuerto internacional y una amplia dotación de servicios educativos y sanitarios explican su posición de privilegio.

Más allá de la capital ibicenca, Baleares suma otros municipios que figuran en los primeros puestos del ranking nacional. Llucmajor (88,44 puntos) se sitúa entre los 20 más felices gracias a sus 301 días de sol y temperaturas templadas de 19 grados. Calvià (87,73) también asoma la cabeza con 305 días soleados y una media de 18 grados.

En Ibiza, Santa Eulalia del Riu (86,94 puntos) y Sant Josep de sa Talaia (86,84) muestran niveles de felicidad muy elevados. El primero con 315 días de sol y 51 de lluvia, el segundo con 312 días soleados, sólo 34 de lluvia y un viento mínimo (10 en el índice). También Sant Antoni de Portmany (86,73) se cuela en el ranking gracias a un clima estable y su carácter costero.

En Menorca, Es Migjorn Gran (87,32) y Es Mercadal (87,30) sobresalen con más de 306 días de sol y temperaturas estables de 18 grados, aunque con mayor exposición al viento. La capital, Maó (86,67), confirma que también las grandes poblaciones del archipiélago mantienen un elevado nivel de bienestar, apoyadas en su carácter insular, sus conexiones aéreas y su red de servicios.

En Mallorca, además de Llucmajor y Calvià, destacan Valldemossa (86,97) y la propia Palma (84,50), que aporta la fortaleza de una capital moderna con aeropuerto internacional, oferta cultural y una amplia red de hospitales y centros educativos.

El Sonneil Happy Index 2025 demuestra que Baleares comparte con Canarias y la Comunidad Valenciana los elementos que más influyen en el bienestar: un clima estable con más de 300 días de sol al año, temperaturas templadas, buena conectividad aérea y una red de servicios que equilibra lo urbano y lo natural.

«Baleares confirma que la felicidad no es solo un destino turístico, sino también un lugar donde vivir con calidad de vida todo el año», señala Alfredo Millá, CEO de Sonneil.

El Spain Happy Index de Sonneil evalúa cada municipio en función de variables como: número de días soleados y lluviosos; temperatura media anual; condiciones de viento; calidad y accesibilidad de servicios (salud, educación, infraestructuras), entorno natural y bienestar subjetivo.

Por ello, se ha convertido en una herramienta de referencia para visualizar cómo se distribuye el bienestar por territorios, aportando valor a ciudadanos, instituciones y quienes buscan invertir o residir en zonas con mayor calidad de vida.