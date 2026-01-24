Lujo, playa y vistas de ensueño: ya hay fecha oficial para la inauguración del Parador más esperado. La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha anunciado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) que el nuevo Parador de Ibiza se inaugurará el 23 de febrero.

Con una inversión de 43,2 millones de euros, este proyecto ha significado una de las mayores excavaciones arqueológicas de los últimos años en España y la rehabilitación del patrimonio histórico de Dalt Vila, la parte alta del casco antiguo de la capital ibicenca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El próximo lunes 26 de enero ya se podrán hacer reservas en la web de paradores nacionales de forma que los primeros clientes puedan alojarse en el establecimiento a partir del 10 de marzo.

«El Parador de Ibiza no será un parador más, será el primero que se abre en Baleares y su apertura lo convertirá en una de las grandes joyas de la red de Paradores en España», ha asegurado Rosario Sánchez, para añadir que este establecimiento será «un nuevo referente turístico y patrimonial de la isla y abrirá con una clara vocación de atraer un turismo cultural respetuoso con el entorno y el legado histórico».

El nuevo Parador de Ibiza es una fortaleza del siglo XVI de Dalt Vila, que permanecía clausurada desde la década de los 80. En 2009 se iniciaron las obras para transformarlo en parador de turismo, pero la aparición de restos arqueológicos obligó a replantear el proyecto integralmente y aumentar de manera significativa su presupuesto. Las obras se paralizaron en 2012 y no se reanudaron hasta el 2019, cuando el Gobierno aprobó una aportación adicional de 21,1 millones de euros para poder acabarlas.

Clientes y público podrán visitar los restos arqueológicos hallados

Uno de los grandes hitos del proyecto ha sido la incorporación de un ambicioso plan para la musealización de nueve catas arqueológicas en un centro de interpretación integrado en el propio Parador. A través de infografías, cartelería y proyecciones audiovisuales, se explicarán los restos más importantes hallados durante las excavaciones.

Algunas de estas catas han sido restauradas para ser visitables por los clientes y el público en general. Este espacio convierte al Parador en un activo estratégico para el desarrollo cultural y la diversificación del turismo de la isla.

A este atractivo cultural se suma una cuidada propuesta artística que incluye pintura, escultura, fotografía, instalación y cerámica, con obras de artistas consagrados y contemporáneos. El programa, inspirado en la luz, el mar y la tradición cultural de Ibiza, transforma el edificio histórico en una auténtica galería viva en diálogo con su entorno.

Contará con 41 habitaciones distribuidas en cinco edificios

Paradores de Turismo ha efectuado una inversión de otros 3,5 millones de euros para la adecuación de las instalaciones del Parador de Ibiza, que contará con 41 habitaciones para clientes.

Distribuido en cinco edificios, el establecimiento dispondrá de zona wellness, piscina exterior, solárium, cafetería, restaurante, salones y terrazas. El patio de armas, cubierto con una arquitectura textil ligera y dotado de un pequeño auditorio con vistas al puerto y al campanario de la Catedral, amplía los espacios del hotel y permitirá la celebración de eventos nocturnos.

Frente a un modelo turístico altamente concentrado en los meses de verano, el Parador de Ibiza aportará una propuesta capaz de atraer demanda cultural y patrimonial más allá de la temporada alta, reforzando la sostenibilidad económica y social del destino.

Promociones para los residentes en Baleares

En este primer ejercicio, el objetivo es superar el 85% de ocupación. A partir del segundo ejercicio, ya con apertura anual completa, el Parador aspira a mantener niveles de ocupación superiores al 80%, consolidando un modelo sólido y desestacionalizado.

Paradores de Turismo aplicará en Baleares un modelo de integración con el residente, con el lanzamiento de una promoción específica para residentes en las Islas Baleares. El objetivo es que en torno al 10% de los clientes del Parador sean residentes baleares, reforzando el vínculo del hotel con la población local.