El colmo para dormir bajo un techo en Ibiza: trabajar gratis a cambio de un terreno donde aparcar la caravana

El colmo para dormir bajo un techo en Ibiza: trabajar gratis a cambio de un terreno para estacionar la caravana ante la imposibilidad de acceder a un disparado mercado del alquiler donde municipios de esta isla como Sant Josep es el más caro de España.

Ante este panorama no son pocos los ibicencos que han optado por buscar fórmulas alternativas al alquiler habitacional, más allá del recurrente compartir piso o incluso habitación. Es el caso de un vecino de la isla que se ofrece en redes sociales para realizar trabajos de poda y limpieza forestal, mantenimiento básico, o vigilancia de casas en invierno y a cambio pide un «pedacito de terreno» para aparcar su furgoneta o caravana y descansar sin problemas.

No es de extrañar esta iniciativa en Ibiza, donde si de media en España se paga 1.063 euros al mes por un piso de 80 metros cuadrados, aquí el precio asciende como mínimo a 1.840 euros para una vivienda media, con tres habitaciones y dos baños. Y en verano, la cosa se dispara hasta el punto de que trabajadores llegados a la isla para realizar la temporada turística pagaran el verano pasado hasta 500 euros por el alquiler de un balcón, porque en caso de que sea una habitación, el precio ya no bajaba de 1.000 euros.

Antes este dantesco panorama, la búsqueda de soluciones habitacionales a la desesperada lanzaron a muchos ibicencos y trabajadores a hacerse con una furgoneta o caravana, pensando en poder pernoctar con más independencia y libertad. Pero la respuesta de las administraciones ante lo que se veía venir, con asentamientos por doquier en toda Ibiza, no se hizo esperar.

En el caso de Ibiza capital, la ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana prohíbe en su artículo 52.2 «el uso impropio de los espacios públicos y de sus elementos».

En este artículo, deja claro que la prohibición afecta directamente a las autocaravanas y caravanas y añade que no está ni siquiera permitido «dormir de día o por la noche en estos espacios». La sanción por vulnerar esta normativa, que también en Mallorca quiso aplicar el Ayuntamiento de Palma sin que finalmente se pusiera en práctica, es de 750 euros.

Pero más grave sería aún, en caso de que la caravana no fuese de un residente en la isla, sino de un visitante que la trajera de la Península y sin permiso ni autorización desembarcara en Ibiza y la aparcara fuera de los cinco aparcamientos oficiales destinados a estos vehículos.

En este caso la cosa cambia y a mayores, en virtud de la Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos. Una legislación que regula la presencia de vehículos en la isla y protege el entorno natural de posibles usos indebidos y que prohíbe estacionar en suelo rústico por más de tres días fuera de aparcamientos públicos habilitados; acampar y pernoctar en vehículos fuera de campamentos de turismo autorizados o estacionar sin la acreditación correspondiente de entrada en las zonas reguladas.

Saltarse cualquiera de estas cuestiones se sanciona con multas que van desde los 10.000 hasta los 30.000 euros.