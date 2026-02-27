EEUU pide al personal de su embajada en Israel que abandone hoy el país ante un inminente ataque a Irán

Estados Unidos ha autorizado la salida del «personal no esencial» de su embajada en Israel por «riesgos de seguridad» en plena escalada de tensión con Irán. Precisamente, este viernes ha entrado en aguas israelíes el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo.

La legación estadounidense, con sede en Jerusalén, ha informado en un comunicado de que el Departamento de Estado ha autorizado este mismo viernes la salida de este personal «no esencial» y sus familiares «debido a riesgos de seguridad» no especificados.

«En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de Estados Unidos podría restringir aún más o prohibir los desplazamientos de los empleados y sus familiares a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania», ha señalado.

En este sentido, ha recalcado que «se recomienda a las personas que consideren salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles», al tiempo que ha solicitado a sus ciudadanos que «reconsideren» cualquier viaje al país por el riesgo de actos de «terrorismo».

Según las informaciones recogidas por el diario The New York Times, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, habría mandado a primera hora del día un correo electrónico a los empleados de la delegación subrayando que, si quieren salir de Israel, deben hacerlo «hoy».

La decisión de Washington llega días después de que ordenara la evacuación de su «personal no esencial» y sus familiares de la Embajada en la capital de Líbano, Beirut.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa un posible «ataque limitado» a Irán para intentar forzar la mano de Teherán en las negociaciones -que ayer tuvieron su tercera etapa en la ciudad suiza de Ginebra, con mediación de Omán, tras lo que el régimen iraní ha alertado este mismo lunes de que una acción de este tipo sería «un acto de agresión» que derivaría en una respuesta militar «decisiva» por parte de sus fuerzas.

China pide a sus ciudadanos abandonar Irán

Por su parte, el Gobierno de China ha recomendado este viernes a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país «lo antes posible» ante el aumento de las tensiones.

El Ministerio de Exteriores chino ha señalado que el país hace frente «a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa», antes de recomendar a sus ciudadanos que tampoco viajen por ahora al país asiático.

Asimismo, ha subrayado que sus embajadas y consulados en Irán y los países vecinos darán «la asistencia necesaria» a los ciudadanos chinos que quieran salir del país a través de vuelos comerciales o rutas terrestres.