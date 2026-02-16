Barack Obama ha concedido una entrevista en la que ha puesto sobre la mesa que la realidad, en ocasiones, supera a la ficción. El ex presidente de Estados Unidos ha confirmado con rotundidad que los aliens existen en el planeta. El marido de Michelle Obama se ha sentado en el podcast de Brian Tyler Cohen, donde ha explicado esta conspiración de la que ha aportado datos y detalles de la vida alienígena.

Barack Obama confirma la existencia de extraterrestres

En 1947 se destapó la primera teoría de que los extraterrestres vivían en el planeta Tierra. Uno de los casos más conocidos fue el incidente OVNI de Roswell cuando un objeto desconocido -un disco volador- se estrelló en un rancho en Nuevo México -aunque el ejército de Estados Unidos decretó que era un globo meteorológico-. Sin embargo, en la Guerra Fría, Estados Unidos reabrió el caso y analizó informes para su estudio -aunque el país concluyó que no existían suficientes evidencias de una posible amenaza alienígena-.

Barack Obama. (Foto: Gtres)

Ahora el ex presidente Barack Obama, en la era dominada por la Inteligencia Artificial, ha abordado esta cuestión en el programa de Bryan Tyler Cohen donde ha hablado sobre este fenómeno más allá de pronunciarse sobre Donald Trump. «¿Son reales los extraterrestres?», le ha preguntado el presentador. Una cuestión a la que el ex político ha respondido sin dudas: «Sí, son reales, pero no los he visto. Y no están siendo guardados en… ¿Cómo se llama? ¡El Área 51! No hay ninguna instalación subterránea a menos de que exista una conspiración enorme y la ocultaran al Presidente de los Estados Unidos de America».

El Área 51 se trata de una zona militar de la Fuerza Aérea norteamericana cuya finalidad es probar aviones o maniobras. Sin embargo, este lugar se ha convertido en un foco de conspiraciones.

Tras el revuelo que han causado sus palabras, Obama -que se ha convertido en todo un divulgador tras abandonar la Casa Blanca- ha querido matizar su intervención en un comunicado a través de sus redes sociales. Eso sí, ha reiterado que está seguro que fuera de la Tierra hay aliens. «Intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida, pero dado que ha llamado la atención, voy a aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera», ha comenzado diciendo.

Finalmente, el marido de Michelle Obama ha aclarado que, durante su mandato, no vio OVNIs ni extraterrestres: «Sin embargo, las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que las posibilidades de que nos hayan visitado extraterrestres son escasas, y durante mi presidencia no vi ninguna prueba de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!».