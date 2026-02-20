Hoy, 20 de febrero de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo nuboso que irá abriendo claros por la tarde, aunque se cerrarán al final del día. Se esperan lluvias débiles y chubascos que irán cesando, con temperaturas mínimas en ligero descenso, especialmente en Bizkaia. El viento será flojo, moderado en el litoral por la mañana. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias intensas y ambiente fresco

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias intensas a lo largo del día. Con una temperatura que apenas alcanzará los 15 grados, la sensación térmica se sentirá más fresca, rondando los 5 grados. El viento soplará suavemente desde el norte, con ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos, aunque su velocidad no será abrumadora.

Ya por la tarde, el panorama cambiará ligeramente, con un cielo que se despejará un poco, aunque la posibilidad de chubascos persistirá. La temperatura descenderá a unos 10 grados y la humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta pesado. Con el sol asomando tímidamente a las 08:02 y despidiéndose a las 18:48, la jornada se presentará como un día de contrastes, donde la lluvia y el viento marcarán el compás del tiempo en la ciudad.

Cielos grises y lluvia matinal en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, mientras el viento sopla del norte a una velocidad moderada de 10 km/h, creando una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avanza la jornada, la lluvia persistente dará paso a una tarde más tranquila, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 15 grados. Sin embargo, la humedad alcanzará niveles del 90%, lo que puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica mínima podría descender a 4 grados.

Guecho: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente cubierto y una alta probabilidad de lluvia del 90% que se concentrará principalmente en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C de mínima y los 14°C de máxima, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más fresca, llegando a los 5°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%, lo que generará un ambiente algo pesado.

A medida que avance la jornada, el viento soplará del norte a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h. Por la tarde, el cielo se despejará ligeramente, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá a cero, permitiendo disfrutar de unas horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:49.

Santurce: cielo nublado y ambiente templado

El tiempo se presenta con un cielo parcialmente nublado durante la mañana, con algunas probabilidades de lluvia que podrían aparecer en las primeras horas. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados, manteniendo un ambiente templado y agradable, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que la tarde promete ser tranquila y sin lluvias. Aprovechar el tiempo para salir y disfrutar de la ciudad puede ser una excelente opción.

Cielo nublado y lluvias matinales en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana, donde las temperaturas rondarán los 9 grados. A medida que avance el día, la lluvia dará una pequeña tregua, aunque el cielo seguirá nublado y las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa cómoda, ya que la sensación térmica puede ser más fresca de lo esperado.