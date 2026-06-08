La dura confesión de Can Yaman tras su paso por Telecinco: «La fama me hizo perder amigos»

Telecinco continúa apostando por los formatos que tantas alegrías le han dado. Por ello, recientemente, emitió un nuevo programa de Hay una cosa que te quiero decir. El popular formato, presentado por Jorge Javier Vázquez, recibió al actor Can Yaman. El artista, de origen turco, se ha convertido en uno de los más queridos y consagrados de la industria interpretativa a nivel internacional. Una carrera profesional completamente arrolladora que es seguida, cada vez más, por muchas personas. Por ello, en esta ocasión, acudió al programa para sorprender a una gran admiradora suya.

Jorge Javier Vázquez, como presentador del formato, tuvo la oportunidad de hablar un poco con Can Yaman. Un encuentro donde el comunicador le preguntó por cómo está llevando la fama a nivel global, si ha notado un cambio en las personas que le rodean y cómo lo están llevando sus padres, entre otras cuestiones. Ante ello, tan cercano y natural como siempre, el artista se ha sincerado y ha confesado que por diversas «traiciones» le cuesta mucho confiar en la gente. Y es que el precio de la fama es complicado de sobrellevar en ocasiones.

Can Yaman se sincera en Telecinco: «Conoces mejor a las personas cuando eres famoso porque…»

«Me está costando confiar en la gente, en mi entorno. He tenido que remodelar mi vida según los criterios que tenía. Cuando la gente no es de fiar, te puede dañar. Entonces, tuve que cambiar a mis amigos», comenzó explicando. «Me costó muchísimo», ha confesado. Y es que Can Yaman ha visto cómo el ascenso de su fama traía consigo el interés de personas que consideraba queridas.

«En el recorrido de mi carrera perdí muchos amigos», confiesa. «La vida es así», agrega con pena. Y es que, tras confesarle al presentador que le habían traicionado, le contó que esto ha influido en que aumente su desconfianza hacia los demás. Pues, le cuesta estar seguro si alguien se acerca a él por buenos motivos o por interés.

«Conoces mejor a las personas cuando eres famoso porque recibes muchas cosas que no recibías antes», le explicó al presentador. Una triste realidad que Can Yaman ha aprendido. Y es que, aunque no es plato de buen gusto, situaciones como estas te ayudan a saber quién te quiere de verdad y quién no. Asimismo, el galán turco ha explicado que él viene de una familia humilde, de clase media.

Can Yaman sabe lo que es tener dinero, pero también sabe cómo se siente el no tener aquello que te gustaría. De hecho, ha confesado que para poder estudiar y formarse siempre dependió de «las becas». Unos inicios humildes, donde perdió a mucha gente por el camino, pero que le ayudaron a asentar sus bases. Y es que su amabilidad, empatía y cercanía son algunas de sus cualidades más características.