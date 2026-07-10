Ni la ciencia lo ha podido explicar pero China plantó 66.000 millones de árboles en la Gran Muralla Verde y ahora están creciendo más rápido que los bosques naturales

Un estudio publicado por la revista Geophysical Research Letters ha puesto el foco en la Gran Muralla Verde de China. Hace medio siglo, el gobierno chino decidió plantar 66.000 millones de árboles en una parte del país y ahora una investigación que ha liderado Yuhang Luo, ecólogo paisajista de la Universidad de Pekín, ha demostrado que estos árboles crecen más rápido que los clásicos bosques naturales. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la Gran Muralla Verde de China.

En 1978, en China tomaron la decisión de hacer una plantación a gran escala con el objetivo de frenar la expansión de los desiertos de Gobi y Taklamakan. Para ello, hace ahora medio siglo se plantaron 66 mil millones de árboles dentro de un proyecto que pasa por plantar otros 34.000 millones en los próximos años. Esta plantación, que es una de las más importantes de la historia de la humanidad, viene despertando desde hace años el interés del experto en la materia por la velocidad a la que han crecido los árboles.

Por ello, ahora Yuhang Luo, ecólogo paisajista de la Universidad de Pekín, ha informado en un estudio que los bosques plantados en su día crecieron un 66% más rápido que los bosques naturales y el motivo principal es uno: los árboles jóvenes crecen mucho más rápido que los viejos y por ello se ha detectado esta gran diferencia entre los bosques ‘artificiales’ y los naturales de toda la vida.

Así es la Gran Muralla Verde de China

«Una mayor respuesta al CO2 y una dinámica relacionada con el envejecimiento impulsan un mayor aumento del índice de área foliar en los bosques plantados de China en comparación con los bosques naturales». Este es el titular del estudio publicado por la revista Geophysical Research Letters y publicado por Yuhang Luo junto con otros investigadores, en el que se establecen las diferencias de crecimiento entre los bosques naturales y los plantados, relacionándolo con la reducción del CO2 y el cambio climático.

«Las plantaciones forestales se utilizan ampliamente en las estrategias de mitigación del cambio climático, pero la mayoría de los modelos de ecosistemas globales no distinguen entre los tipos de bosque ni representan adecuadamente la dinámica relacionada con la edad», ha dicho el autor en declaraciones recogidas por la revista LiveScience. «Por lo tanto, consideramos importante aclarar cómo interactúan estos factores, no solo para la comprensión científica, sino también para mejorar los modelos y supuestos que sustentan las políticas forestales y la contabilidad del carbono en el mundo real», afirmó.

Además, también destaca las ventajas tanto de las plantaciones como de los bosques naturales. «Las plantaciones pueden ser una herramienta eficaz a corto plazo para la absorción de carbono, pero esta ventaja es temporal. Para el almacenamiento de carbono y la resiliencia a largo plazo, los bosques naturales siguen siendo insustituibles», apuntó el autor de este estudio, que también avisa: «No se trata solo de plantar más árboles. También se trata de cuándo plantarlos, qué especies elegir y cómo gestionarlos a lo largo del tiempo».

«Nuestro trabajo ofrece una guía más práctica para la acción climática basada en los bosques: cuándo plantar, qué plantar, cuánto duran los beneficios y en qué se equivocan los modelos actuales. Esperamos que esto ayude a la gente a tomar mejores decisiones», dice sobre este trabajo.