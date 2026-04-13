El Gobierno lo confirma: estos son los dos castellanomanchegos que recibirán la Medalla de Oro de la comunidad

Los premios y reconocimientos que dan los pueblos donde uno nació son los que más ilusión suelen hacer. Mejor que un reconocimiento internacional es saber que en tu tierra te aprecian por tu trabajo y tus galardones. Esto mismo es lo que le va a suceder a Sara Carbonero y Fernando Morientes en Castilla-La Mancha: recibirán la Medalla de Oro de la comunidad del 2026.

Confirmado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en el acto celebrado el pasado viernes por la entrega de los Premios de Investigación e Innovación, celebrado en el pueblo de Marchamalo en Guadalajara. El presidente de la comunidad castellanomanchega ha querido reconocer a la periodista, natal de Corral de Almaguer, y al exfutbolista, el cual pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Sonseca. Page ha querido recalcar el trabajo de la periodista en «la información deportiva en clave femenina y como precursora de la misma, por sus muchos esfuerzos y también por el cariño de la región», mientras que del comentarista deportivo ha recalcado su posición como «una de las grandes estrellas del fútbol y una magnífica persona».

Page ha explicado que estas dos elecciones para recibir la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha de 2026 se amparan en un año de carácter muy deportivo y de eventos internacionales de esta índole. El acto se celebrará el próximo día 31 de mayo de 2026, coincidiendo con el Día de la Comunidad Castellano-Manchega, en Cuenca. Allí, Emiliano García Page también aprovechará para dar un reconocimiento de carácter oficial a la Universidad de Castilla-La Mancha por su labor en la educación y conocimiento en su 40.º aniversario de presencia en la comunidad. Además, la Catedral de Toledo recibirá la Medalla al Mérito Regional con motivo del 800 aniversario de la colocación de la primera piedra en el templo toledano.