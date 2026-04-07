Ésta es la joya oculta dentro de la Sierra de Segura en Albacete donde se juntan naturaleza y arte

Dentro de Castilla-La Mancha hay rincones que, quien no los conoce, pensaría que están dentro de una película de Sorrentino en la costa amalfitana. Uno de estos rincones se encuentra en el pequeño pueblo de Bogarra, en Albacete. Este municipio contiene una de las joyas naturales más cotizadas de toda la región.

El municipio se encuentra inmerso entre montañas y vegetación, un paraje natural envidiable en medio de la provincia de Albacete. En medio de ese paraje natural se abre paso el arte, formando una simbiosis única en su entorno. Dentro de la naturaleza del pueblo, en el centro de la Sierra de Segura de Albacete, se abre paso un sendero conocido como la Ruta de las Esculturas. Dicha ruta discurre junto al río Bogarra y podemos encontrar imágenes de animales talladas en mármol y conservadas en un perfecto estado.

Bogarra, naturaleza y arte

Bogarra combina todos los elementos para una pequeña escapada rural del fin de semana. Un plan de mañana perfecto sería desayunar en el casco antiguo del pueblo y de ahí bajar desde la plaza del Cabezuelo en el centro del pueblo por la ruta de las esculturas, apreciando el arte y la naturaleza al mismo tiempo, mientras escuchamos el río Bogarra correr a nuestro lado. Además, en este mes de mayo se celebran las Jornadas de Esculturas en el Paisaje, donde desde hace más de una década los mejores escultores de toda España se citan en Bogarra para exponer al aire libre sus mejores obras.

Bogarra es uno de tantos pueblos y lugares escondidos dentro de Castilla-La Mancha que, aunque no sean muy conocidos nacionalmente, nos invitan a pararnos y disfrutar de una región que tiene muchas cosas que ofrecer. Así que ya sabes, si estabas pensando en hacer una pequeña escapada rural en esta primavera, Bogarra es una de las mejores opciones a considerar.