Rafa Jódar sigue intratable: también arrasa a Faria y ya está en cuartos de final en Canberra

Los resultados y las sensaciones siguen dando la razón a Rafa Jódar, que en el inicio de 2026 está materializando las expectativas de 2025. El madrileño ha decidido dar el salto al circuito profesional tras un año en la Universidad de Virginia, donde su crecimiento fue vertical. Conquistó tres Challengers y selló el billete para las Next Gen ATP Finals. Este miércoles se ha colado en cuartos de final en Canberra tras pasar por encima (6-1, 6-4) del portugués Jaime Faria.

Rafa Jódar responde al arquetipo del tenista moderno. Tanto en su estilo -agresivo desde el fondo de pista y cimienta su juego en el servicio- como en su físico, algo y espigado. Lo reflejó al servicio, con prácticamente un 80% de puntos ganados al primer saque, y culminó las tres bolas de rotura que tuvo. Con su triunfo escala -virtualmente- hasta el puesto 158 del ranking ATP.