Sánchez se sube al carro del éxito del deporte e inventa un nuevo Comité Ejecutivo del Deporte Español

El deporte español reunió a las principales autoridades del país para presentar un nuevo modelo del deporte y un nuevo organismo que Pedro Sánchez denominó como el Comité Ejecutivo del Deporte Español. Este nuevo instrumento para modernizar, fomentar y apoyar el deporte estará integrado por el Comité Olímpico Español (CSD), Comité Paralímpico y Consejo Superior de Deportes (CSD).

En un evento donde se presentó un borrador de más de 800 páginas formulado por Alberto Palomar para alcanzar estos objetivos junto con la ayuda de representantes y actores de las principales instituciones deportivas de España, el Gobierno le dio un espaldarzo con la presencia del presidente Pedro Sánchez, la ministra Pilar Alegría o el presidente del CSD José Manuel Uribes.

«Hoy es un día inolvidable para el deporte español porque está aquí el presidente del Gobierno apoyándonos. Queremos modernizar las estructuras para dar servicio a los deportistas y queremos que el deporte sea considerado como un todo. Este modelo debe servirnos para que perdure en el tiempo», dijo Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico y que ejerció como anfitrión del evento.

Pedro Sánchez, por su parte, celebró la coordinación mostrada por los implicados y puso su deporte favorito como ejemplo. «En baloncesto una jugada sale bien si todo el equipo está coordinado, si eso no existe no hay jugada. Esa es la esencia de este acto porque nos hemos movido juntos el COE, el CSD y el Comité Paralímpico. Esta jugada compartida tiene un punto de partida que es la presentación de este proyecto de modelo del deporte”, aseveró.

El líder del PSOE aprovechó para sacar pecho por la inversión gubernamental en deporte. «Estamos mostrando un compromiso al más alto nivel con el deporte. En estos últimos siete años hemos invertido 1.000 millones más que el gobierno anterior. Nosotros reivindicamos al deportista mejorando sus instalaciones, promoviendo la igualdad. Somos el único país que incorporó al deporte para que consiguiese los fondos ‘next generation’. Tuvimos una visión del deporte como una palanca de transformación con fuerte impacto sobre el territorio», dijo.

«Integrar el deporte en los hábitos saludables debe ser un objetivo de país y no sólo para los jóvenes. Tenemos una esperanza de vida de 84 años y eso se debe aplicar a la población mayor. Habrá gente que le guste más o menos que sea presidente del Gobierno, pero yo actúo. Asumo el compromiso de hacer realidad los principales mandatos del informe que hoy se presenta. Vamos a modernizar el deporte y lo vamos a hacer. Vamos a implantar el Comité Ejecutivo del Deporte Español, integrado por CSD, COE y Comité Paralímpico y que estará al servicio de las federaciones y de los deportistas. Se trabajará a corto, medio y largo plazo para trabajar juntos y en equipo para los protagonistas que son los deportistas», puntualizó.

«Mañana día 6 de diciembre celebraremos el aniversario de la Constitución y que el fomento del deporte es un mandato constitucional en el artículo 43. Lo que hoy hacemos es una reivindicación de lo mejor de nuestra carta magna. Tenemos que ponernos manos a la obra y damos un paso muy relevante para que España sea un referente mundial. Hacemos camino al andar» zanjó Sánchez.