Los agricultores de España advierten de que va a subir el precio del vino en el país debido a una reducción de la cosecha en la última temporada de vendimia. Así, Unión de Uniones, la segunda organización agraria más representativa del sector, asegura que el volumen de producción se ha reducido en un porcentaje superior al 15% de media, aunque en algunas zonas es aún mayor.

«Con la vendimia prácticamente acabada, salvo en zonas del norte de la península», la asociación de agricultores «considera que el hecho de que esta esté siendo una cosecha claramente inferior a la de otros años no está haciendo que el precio del vino se eleve» por el momento. No obstante, la asociación «confía» en que así suceda.

Y es que «el volumen de la cosecha, cifrada en 31,12 M/hl de vino y mosto», es inferior a la de otros años y «supone un descenso que supera el 15% de media en todo el Estado». Con todo, las caídas «en determinadas zonas como Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia o Murcia superan el 20%».

Aun con estas variaciones, los agricultores explican que «no se ha trasladado en la misma medida a los precios de la uva entregada». Unión de Uniones destaca que «los precios oscilan entre los 0,21 euros por kilogramo (€/kg) para las variedades tintas en Valencia y 0,25 €/kg en las variedades blancas en La Mancha», por lo que son «inferiores a los de otros años» y a lo habitual.

El precio del vino puede subir

La organización denuncia que «las bodegas pretenden que el ajuste de la demanda y de los márgenes de las empresas lo paguen los viticultores». Además, la asociación agraria critica que «los compradores de graneles están asumiendo el descenso de la cosecha y, junto con los datos de cosecha muy ajustada en países como Francia, se encuentran en compás de espera respecto al alza del precio del vino en origen, más acusada para los vinos tintos y rosados que en blancos».

Es decir, aunque aún no se ha trasladado al consumidor final, los productores de esta bebida ya advierten que el precio del vino va a acabar por aumentar en los lineales de los supermercados, debido a que ellos ya están notando las diferencias en origen.

De esta forma, la organización explica que en las zonas de producción de denominación de origen, «la vendimia se ha caracterizado igualmente por una reducción de la cosecha, con excepciones como Rías Baixas, que puede registrar una cosecha récord con hasta 37 M/kg, y una regresión en los precios, caso de Ribera, Rueda, Rioja o Cava».

En este contexto, los agricultores inciden en que «la ola de calor de agosto, los problemas fitosanitarios como el mildiu y la restricción de los rendimientos (DOCa Rioja) están poniendo al límite la rentabilidad del cultivo y la continuidad de muchas explotaciones». Por tanto, parte de la culpa de que suba el precio es de las normativas impuestas por la Administración.

«Las campañas cada vez son más complicadas, el sector carece de información relevante que le permita negociar en igualdad de condiciones con las bodegas, no se respeta la calidad de nuestras producciones de secano, todos estos factores están consolidando un escenario que desmotiva la continuidad del cultivo en amplias zonas del territorio», comenta la organización.

En este contexto, Unión de Uniones señala que las normativas de la Unión Europea no están ayudando al sector: «La Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) que amenaza en su continuidad, el Paquete Vino demorado en los laberintos burocráticos y, sobre todo, una primera propuesta de nueva PAC que no tiene en cuenta la especificidad del sector, hacen que haya la sensación del sálvese quien pueda, en un sector fundamental en el tejido socioeconómico de nuestros pueblos».