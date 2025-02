Españoles en la historia mundial: Contribuciones que cambiaron el curso de la humanidad

En la historia de la humanidad, hay un sinnúmero de médicos, inventores, artistas y grandes científicos españoles que han contribuido de manera significativa al desarrollo de diferentes áreas como, la medicina, la tecnología, el arte, la literatura y la botánica. Estas contribuciones cambiaron el curso de la humanidad y permitieron el continuo desarrollo de la historia mundial tal y como se le conoce hoy.

Algunos nombres a conocer

Domingo de Soto, precursor de Galileo

El dominico español Domingo de Soto pasó a la historia por hacer importantes aportaciones a la física. Sus trabajos sobre mecánica, que expuso en su libro “Quaestiones”, en el año 1551, sirvieron de base a los estudios de Galileo. Entre sus propuestas más relevantes estaba la idea de que la caída de los objetos pesados obedecía a un patrón de movimiento uniformemente acelerado en el tiempo. En otras palabras, que la velocidad de caída de un objeto es directamente proporcional al tiempo.

Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes es uno de los escritores españoles más importantes de todos los tiempos. Entre sus obras destaca, sin duda, Don Quijote de la Mancha, una novela que revolucionó la literatura al satirizar el modelo clásico: las novelas de caballería. Se le considera la primera novela moderna de la literatura universal, porque Cervantes utilizó recursos nunca vistos antes. Además, es el libro español más traducido de la historia mundial.

Santiago Ramón y Cajal

La revolucionaria teoría de la neurona, propuesta Santiago Ramón y Cajal, es al día de hoy uno de los descubrimientos más importantes del conocimiento médico. Al asegurar que las células nerviosas son individuales, la misma permitió comprender la direccionalidad del impulso nervioso o la manera en el que transcurre la corriente nerviosa.

Los trabajos y descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal, ganador del premio Nobel en 1906, siguen dando grandes aportes a la medicina.

Miguel Servet

Uno de los aportes más trascendentales para toda la ciencia médica lo hizo Miguel Servet el siglo XVI. Su descubrimiento sobre la circulación sanguínea se convirtió en un hallazgo muy importante varios años después. Médico, filósofo, teólogo, filólogo, geógrafo y astrónomo, Servet incluyó en una de sus grandes obras la primera descripción acerca de la circulación menor, la que se produce entre el corazón y los pulmones para oxigenar la sangre.

Lamentablemente, su gran aporte no tuvo impacto en la comunidad científica de aquella época porque no era un autor poco conocido. De hecho, sólo se le reconocía por un trabajo sobre jarabes de unas seis ediciones.

Pablo Picasso

Uno de los mejores artistas españoles que influenció con sus obras a las nuevas generaciones de pintores fue Pablo Picasso. Forjó su exitosa carrera por sus propios méritos, creando un estilo y lenguaje propio, sin seguir los lineamientos de una escuela o disciplina. Su gran legado quedó plasmado en sus más de 2.000 obras.

Félix de Azara

Durante una expedición militar en Paraguay, Félix Azara, militar, cartógrafo y científico español, se dedicó a catalogar hasta 448 especies (principalmente aves) y a corregir las anotaciones que el francés Conde de Buffon había hecho. Sus trabajos fueron claves para el desarrollo de la teoría sobre “El Origen de las Especies” de Charles Darwin.

El científico inglés citó a Félix de Azara 15 veces en su ‘Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo’, dos veces en ‘El origen de las especies’ y una ‘El origen del hombre’.

Leonardo Torres Quevedo

Fue un talentoso ingeniero de caminos que estuvo a cargo de la dirección del Laboratorio de Mecánica Aplicada. Torres Quevedo desarrolló el primer dirigible español, cuyo modelo superaba considerablemente los prototipos europeos. La empresa francesa Astra se percató de su gran invento y le compró la patente.

Los aportes del cántabro a la humanidad no se limitaron con este invento, ya que también diseñó el primer teleférico mecánico y la primera máquina calculadora.

Ángela Ruiz Robles

En los años 40, la maestra de escuela Ángela Ruiz Robles creó lo que se considera un precedente directo del libro electrónico. El libro mecánico era una especie de estuche escolar que desplegaba contenidos del saber y los interconectaba mediante un sistema de resortes y aire comprimido. El mismo incluía luces y circuitos electrónicos. Lamentablemente, su gran invento nunca fue comercializado.

La Conquista de México: Hernán Cortés

Hernán Cortés, el conquistador español, lideró la expedición que resultó en la caída del Imperio Azteca en 1521. Su conquista no solo alteró el mapa político de América, sino que también tuvo un impacto duradero en la cultura, la religión y la economía de la región. Este evento marcó el inicio de un período de colonización española en América que transformó sociedades indígenas y fomentó el mestizaje cultural.

La Música Clásica: Manuel de Falla y la Interacción Cultural

Manuel de Falla fue un compositor español que fusionó la música folclórica española con las influencias del modernismo europeo en sus obras. Su música ha tenido un impacto significativo en la evolución de la música clásica y ha contribuido a la apreciación de la cultura española a nivel mundial. Composiciones como «Nights in the Gardens of Spain» muestran la riqueza de la tradición musical española y su relevancia en la música contemporánea.

Cada uno de estos personajes ha dejado una marca que ha influido en la humanidad y ha contribuido al desarrollo de la civilización. Reconocer y celebrar estas aportaciones es fundamental para comprender la riqueza y la diversidad del legado español en el contexto global.

Lecturas recomendadas

España, historia golbal

Globalización como fenómeno político