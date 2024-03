El Desafío, como su propio nombre indica, continúa poniendo a prueba a los concursantes que cada semana se someten a las duras pruebas. El último en sufrir las consecuencias del programa ha sido Adrián Lastra, que ha confesado que sufre una lesión desde hace tres semanas que le complica mucho las cosas.

Esta semana se ha tenido que enfrentar a un reto sobre una moto de trial en un duelo con su gran amigo Pablo Castellano. En un principio parecía un reto asumible para dos de los concursantes que están la parte alta de la clasificación, pero pronto se ha visto que las cosas se complicaban.

El marido de María Pombo comenzó los ensayos con dudas por culpa de la gran altura, que le hacía bloquearse, pero pronto ha sabido superarlo. Lastra ha reconocido pronto que no se había subido nunca a una moto con marchas, lo que ha complicado todo el proceso de aprendizaje, aunque no ha sido el único problema.

🏁 @Adrian_Lastra se enfrenta a Pablo Castellano en un duelo donde tendrán que conducir una moto por un circuito en alturas #ElDesafío9 pic.twitter.com/Sn2pYZCGLr — El Desafío (@eldesafioA3) March 4, 2024

La lesión de Adrián Lastra en El Desafío

Ha sido Roberto Leal el que ha querido preguntarle por los problemas que estaba teniendo durante los ensayos en los que se dolía de una parte de su cuerpo: «Te he visto en los entrenamientos doliéndote muchísimo del abdomen. ¿Qué ha pasado?».

«Llevo ya tres semanas y no lo quería decir tampoco aquí en el programa», ha comenzado diciendo antes de explicar que todo ocurrió ensayando una prueba y que hizo «una cosa que no debía hacer, o que debería hacer, pero me vine muy arriba».

Ese esfuerzo le ha costado caro: «Me fracturé el abdomen y tengo una rotura de cuatro centímetros en el abdomen de en medio». Como todos los espectadores se podían imaginar, eso ha provocado un enorme dolor, especialmente a la hora de subirse a la moto, por lo que la prueba de El Desafío ha llegado en el peor momento.

Para ponérselo más complicado, Adrián nunca ha montado en moto y tiene experiencia con «un triciclo», es decir, una moto de tres ruedas con la que se mueve por la ciudad y con la que apenas debe hacer esfuerzos y tiene marchas automáticas.

En ese momento intervenía Leal de nuevo para preguntarle si cada vez que tenía que hacer esfuerzo le dolía, algo que confirmó. «Hay momentos en los que giras la moto y cuando tenga que tumbar… no puedo», ha confesado antes de subirse a ella.

Ha vencido a Pablo Castellano pese a su lesión

Aunque muchos pudieran pensar que se trataba de una prueba de velocidad, nada más lejos de la realidad. El reto ha consistido en recorrer una pasarela de diez metros de largo, 80 centímetros de ancho y que está suspendida en el aire. El ganador sería el que tardase más tiempo en hacer el recorrido, por lo que debían hacer equilibrios como los de los pilotos de trial.

El marido de María Pombo ha demostrado un gran control de la situación y ha logrado alargar hasta el los 2 minutos y 51 segundos, pero no ha sido suficiente. Adrián Lastra ha demostrado que es uno de los favoritos a la victoria ya que se ha sobrepuesto a los problemas.

Pese a los dolores y a la poca experiencia sobre una moto, el madrileño ha conseguido un tiempo de tres minutos y cuatro segundos, superando por poco a su gran amigo. Una vez ha terminado ha demostrado que le dolía mucho que ha conseguido vencerle esforzándose al máximo, tanto que ha terminado la prueba sin celebrarlo y necesitando algo de tiempo para recuperarse del dolor.

De nuevo en el suelo, el concursante ha explicado que el diagnóstico de los médicos fue muy contundente al asegurarle que debía estar «un mes y medio sin hacer nada». Tras hacer oídos sordos ha seguido concursando y eso le ha causado que le saliese un bulto después de que la herida se le abriese.