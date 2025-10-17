Andrea Duro se enfrenta a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: «En eso no puedo ser tan concreta»

El pasado jueves 16 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Milo J, el equipo recibió a Andrea Duro. La actriz visitó el Teatro Príncipe Gran Vía con la firme intención de presentar su nuevo proyecto titulado Pequeños calvarios. Se trata de una comedia que verá la luz el próximo 24 de octubre, y con la que ha tenido la oportunidad de trabajar con Arturo Valls, Berta Vázquez, Enrique Arce, Javier Coronas y Vito Sanz, entre otros tantos. Debemos tener en cuenta que no se trataba de una visita cualquiera, puesto que Andrea Duro fue una de las primeras invitadas de La Resistencia: «Es la primera vez que vuelves desde entonces», apreció David Broncano. Así pues, más allá de hablar de su proyecto, la actriz tuvo que responder a las preguntas clásicas.

En un momento dado de la entrevista, el presentador de La Revuelta se animó a formulárselas a su invitada. Respecto a la del dinero en el banco, y tras recordar que actualmente tiene 34 años, Andrea Duro tiró de sinceridad y naturalidad para responder: «Llevo trabajando desde los 16 y creo que estoy en casi un millón». A pesar de todo, la invitada del programa de La 1 de Televisión Española dejó muy claro que no está en sus planes relajarse, ni mucho menos: «Hay que seguir trabajando». Y añadió: «Llevo 18 años con mucha suerte, de un proyecto a otro, y creo que uno tiene que tener inteligencia financiera. En esta profesión todos queremos seguir siendo actores y actrices… y luego uno nunca sabe», explicó a David Broncano. Acto seguido, el jienense quiso formular la segunda pregunta, que es la correspondiente a relaciones sexuales en los últimos 30 días.

Fue entonces cuando la actriz quiso empezar a responder de forma cauta: «En eso no puedo ser tan concreta… No sé, la verdad», aseguró, mientras daba ciertas explicaciones: «No lo sé, la verdad. He estado un poco enferma este mes, gripazo y esas cosas». David Broncano no tardó en hacer un comentario al respecto: “Pero con fiebre da más gusto”.

Entre risas, Andrea Duro finalmente quiso compartir un dato al respecto: «En el último mes… 10, 12, 13… no lo sé. Puedo estar entre 10 y 15», respondió, y añadió: «Estoy contenta, sí». El presentador de La Revuelta se mostró satisfecho con la valentía de su invitada: «Buen mes», acabó comentando.

Por lo tanto, la última visita de la semana no fue una cualquiera, sino que fue el regreso de la que fuese una de las invitadas de La Resistencia, el programa matriz de La Revuelta que se emitía en Movistar Plus+. Así pues, Andrea Duro acabó tirando de esa sinceridad y naturalidad que tanto le caracteriza para responder a las preguntas clásicas, pero también a todas las que le formulaba el presentador. ¡Nos encantó volver a verla en este teatro!