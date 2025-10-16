Milo J descoloca a Broncano con su respuesta a la pregunta sexual: «Me pusiste en un aprieto»
El presentador de 'La Revuelta' no se lo esperaba
El pasado miércoles 15 de octubre, tras la visita de Daniel Guzmán, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta. En esta ocasión, David Broncano y todo su equipo recibieron en el Teatro Príncipe Gran Vía a uno de los cantantes que más está dando de qué hablar. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Milo J. El artista ha acudido al programa para presentar su nuevo trabajo. Más allá de contar numerosos detalles de este proyecto que promete no dejar indiferente a nadie, Milo J se vio en la tesitura de responder a las dos preguntas clásicas del programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española. Lo que David Broncano no esperaba es que fuese a quedarse completamente sin palabras con las respuestas que dio el artista.
Sobre todo respecto a aquella que tiene estrecha vinculación con las relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días. Fue entonces cuando el invitado de La Revuelta se vio obligado a parar por unos segundos para pensar. Acto seguido, se animó a decir lo siguiente: «Todo lo contrario a lo que te imaginas». Como no podía ser de otra manera, David Broncano se quedó verdaderamente descolocado con esas primeras palabras de Milo J respecto a la pregunta sexual: «Me jugó juegos psicológicos, no me esperaba tener que pensar», reconoció. De esta forma, el cantante puso en un aserio aprieto al presentador, tanto es así que no tenía ni la más mínima idea de qué responder. Aun así, intentó hacer un planteamiento para ver si era capaz de acertar o, al menos, acercarse a la cifra.
«Eres un chaval de 18 años, en cualquier otro caso te diría que lo estás fundiendo, que te han tenido que escayolar la muñeca, pero teniendo en cuenta el peso que tienes encima con la música latinoamericana y el tiempo que le dedicas a conocer el folclore de tu país y todas las músicas de América del Sur…», comenzó diciendo David Broncano.
Tras unos segundos de silencio, el presentador quiso ir mucho más allá, a la hora de dar una respuesta: «Es posible que estés dedicando más tiempo a la mesa de producción que a las paj*s», espetó, con total contundencia. Como era de esperar, la expectación por saber si el presentador de La Revuelta había acertado de lleno respecto a su planteamiento era máxima, pero todo se esfumó cuando Milo J admitió que se había equivocado de lleno: «¡Todo lo contrario!», exclamó.
Como no podía ser de otra manera, una vez más, el jienense se quedó completamente sorprendido y descolocado por la curiosa actitud que estaba teniendo su invitado. «Me pusiste en un aprieto», le hizo saber. Fue entonces cuando Milo J no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá respecto a lo que acababa de suceder: «Hice que tú contestaras por mí», aclaró. Sin duda, fue uno de los momentos a destacar de esta entrevista. ¡Y no es para menos!
