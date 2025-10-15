Daniel Guzmán responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: «Me está dando bajón»

El pasado martes 14 de octubre, tras la visita de Alberto San Juan, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, el Teatro Príncipe Gran Vía recibió a uno de los actores y directores más queridos de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Daniel Guzmán. El que diese vida a Roberto en Aquí no hay quien viva visitó al jienense para presentar su nueva película, que lleva por título La Deuda. En este filme, entre otras tantas cuestiones, se trata el problema que existe actualmente con el precio de la vivienda. Así pues, durante esta entrevista, tanto Daniel Guzmán como David Broncano no dudaron un solo segundo en sincerarse como nunca sobre este asunto que afecta a gran parte de la sociedad española, especialmente a los más jóvenes.

Además, como no podía ser de otra forma, el invitado de La Revuelta se vio en la obligación de responder a las dos preguntas clásicas del programa. Eso sí, Daniel Guzmán optó por no ser demasiado explícito en sus respuestas, especialmente la que tiene estrecha vinculación con el dinero: «¿Habéis visto cómo se llama la película de la que he hablado tanto? Por ahí va la cosa», comenzó diciendo. Acto seguido, quiso ir mucho más allá: «Las películas grandes, si no las controlas, tienes que pedir créditos para terminarlas. No puedes dejarlas a medias, tendría que devolver el dinero», reconoció, tras sincerarse respecto a su situación económica. Pero no todo quedó ahí, puesto que el director también se pronunció respecto a las relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días. Y lo hizo, como no podía ser de otra manera, tirando de ese humor y esa naturalidad que tantísimo le caracterizan.

«Relaciones sexuales menos que dinero. También he entrado en deuda. Cuando no tienes relaciones sexuales te tienes a ti mismo, pero cuando estás enfocado en una película…», comenzó respondiendo Daniel Guzmán. Y añadió: «Me está dando bajón entre la vida sexual y el dinero», reconoció.

Al final de la entrevista en La Revuelta, el presentador no dudó en desear mucha suerte a su invitado con su nuevo proyecto, La Deuda: «Esperemos que con esta tercera película recuperes lo invertido y sigas haciendo cine». Daniel Guzmán volvió a tirar de humor para responder: «O no recuperarlo y no hacer más películas».

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, el actor y director quiso aprovechar la ocasión para dejar muy claro que, cada vez que acude al programa, se lo pasa en grande. Por lo tanto, no tiene dudas de que volverá a repetir cuando tenga algún proyecto más que presentar, más allá de La Deuda, un filme que protagoniza junto a Itziar Ituño, Susana Abaitua, Luis Tosar y Rosario García y que verá la luz el próximo 17 de octubre en cines.