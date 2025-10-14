El pasado lunes 13 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera tan concreta, pudimos observar cómo Alberto San Juan acudió al Teatro Príncipe Gran Vía para presentar La Casa, su nueva película. Como suele ser habitual, el actor no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para dar a conocer muchos de los detalles que esconde este nuevo proyecto que promete no dejar indiferente a nadie. Eso sí, el invitado de La Revuelta se vio en la obligación de responder a las preguntas clásicas del programa, aunque antes ha querido hacer una reflexión sobre ellas. Especialmente la que tiene estrecha relación con el dinero en el banco o patrimonio total: «Esa pregunta nunca la he entendido, ni el interés de hacerla en una sociedad dividida en clases», comentó el actor.

Pero no todo quedó ahí, puesto que Alberto San Juan también quiso hacer una reflexión respecto a la otra pregunta clásica de La Revuelta, la que tiene vinculación con las relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días. «Me parece bien hablar de ello, pero hace tiempo que no tengo ninguna», comenzó diciendo el invitado del programa presentado por David Broncano. Y añadió: «Hablamos de meses». Unas palabras que provocaron las risas entre el público allí presente. Fue entonces cuando Grison aprovechó la ocasión para bromear respecto a este dato que el actor compartió: «Estás en la fosa de las Manolas». Fue entonces cuando Alberto San Juan, durante la entrevista, también quiso recordar una de las preguntas que, durante un breve periodo de tiempo, el programa realizó con la intención de que los invitados hicieran una reflexión al respecto. Nos referimos a si se consideraban más machistas o más racistas, aunque no considerase ser ninguna de las dos cosas.

Respecto a esta cuestión, Alberto San Juan quiso tirar de sinceridad a la hora de reconocer que creía ser «más machista». Fue entonces cuando el invitado de La Revuelta quiso reflexionar en que, aunque se ha recorrido un amplio camino en materia de igualdad, según su criterio aún queda mucho por conseguir.

Alberto San Juan sorprende a Ana Rivero, también invitada de ‘La Revuelta’: «Hay algo que no cuadra»

Tras la visita del actor, David Broncano le propuso quedarse unos segundos más en el escenario para recibir a la segunda invitada de la noche, que era Ana Rivero, una mujer que trabajó como taquígrafa en el Congreso de los Diputados durante 50 años. Nada más salir al escenario, Alberto se quedó descolocado por el aspecto juvenil de Ana.

«Hay algo que no cuadra. ¿Cómo que 50 años en el Congreso?», preguntó. Fue entonces cuando Rivero desveló que tenía 70 años. «¡Qué maravilla!», exclamó el actor. «Bueno, es que tú me miras muy bien», aseguró Ana Rivero. Alberto se sorprendió por la conexión que empezó a haber para ellos. Fue entonces cuando la taquígrafa fue más allá al pedirle una entrada para el teatro. ¡No dejaron indiferente a nadie!