Una presentadora de Telecinco, dispuesta a participar en ‘First Dates’: «Voy a dar mucho juego»

Telecinco ha dado la bienvenida por todo lo alto a su temporada de verano, de eso no cabe duda. Tras arrasar con el estreno de Supervivientes All Stars, cuya final se emitió la pasada semana, la cadena continúa con la emisión de sus nuevas apuestas televisivas.

Otra de ellas ha sido First Dates Hotel, una nueva versión del popular show de citas a ciegas de Cuatro. El formato se basa en presentar a solteros compatibles. Para ello, los participantes se presentan a un test de compatibilidad donde tienen que especificar sus gustos, aficiones o el tipo de pareja que les gustaría encontrar.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Mientras en First Dates los solteros disfrutan de su cita en un acogedor restaurante, en First Dates Hotel los participantes viven esta apasionante aventura desde las comodidades de un lujoso hotel. Por ello, y debido a que Telecinco emite cada martes un nuevo programa del show de citas, en diversos programas de la cadena suelen mostrar un pequeño adelanto de lo que se verá próximamente.

De esta manera, en Vamos a Ver, Adriana Dorronsoro ha procedido a recordarle a la audiencia la emisión del proyecto de Carlos Sobera y su equipo. Pero, antes de ello, no ha dudado en enviarle un pequeño mensaje a su compañero de cadena. Unas palabras con las que se ha mostrado muy contundente y donde se ha sincerado.

Para sorpresa de todos, la presentadora de Telecinco ha revelado que sería un sueño para ella poder participar como soltera. «Me encanta este programa, yo no me lo pierdo ningún día. Carlos Sobera, llévame que te voy a dar mucho juego. Si alguno más se quiere postular… A no, que aquí estáis todos emparejados y yo soy la única que está soltera», dijo con humor.

Las palabras de Adriana Dorronsoro no han dejado indiferente a nadie. De hecho, han sido muy comentadas en las redes sociales. Por otro lado, no es la primera vez que la comunicadora bromea con su soltería y ha dejado claro que le encantaría conocer, de una vez por todas, al hombre de su vida. ¿Se terminará uniendo a First Dates?

Los solteros están a punto de vivir una experiencia única en un romántico hotel de la costa mediterránea ❤️😍 🏩 #FirstDatesHotel ESTRENO el martes 23 de julio, a las 22:50h, en @telecincoes 👉 https://t.co/wAl5fRJZhu pic.twitter.com/0LKxG241Du — First Dates (@firstdates_tv) July 19, 2024

¿Cuándo se emite First Dates Hotel?

Como comentábamos en líneas anteriores, la versión de First Dates se puede ver cada noche, de lunes a viernes, a las 21:05 horas en Cuatro. Por el contrario, First Dates Hotel solamente se emite en la noche de los martes. Eso sí, sus programas son en horario prime time y tienen lugar en la cadena principal de Mediaset España: Telecinco.