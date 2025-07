No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 30 de junio pudimos disfrutar del capítulo 626 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, tras la fiesta, todos se preparan para celebrar la inminente boda de Emilia y Rómulo. Eso sí, la señora Arcos no está para nada dispuesta a que ningún miembro del servicio asista a la iglesia. Manuel, por su parte, se queda verdaderamente impactado al ser consciente del auténtico acoso y derribo al que fue sometido por parte de las señoritas de la fiesta. Es más, no duda en rechazar la impactante invitación que recibe de una de ellas.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ángela también ha recibido una nota, pero en este caso es del hombre al que agredió. Todo ello mientras Lorenzo le ha aconsejado que acuda a su casa a aclarar las cosas. Por si fuera poco, Lope se ha preparado para ir a la casa del Duque de Carril, por lo que Vera no ha dudado un solo segundo en dar instrucciones para moverse por el palacio. Algo verdaderamente crucial para poder salirse con la suya, de una vez por todas. Pero no todo queda ahí, ya que a última hora, el cocinero ha empezado a tener serias dudas sobre si realmente es conveniente ir a ese palacio o no arriesgarse. Leocadia, por su parte, no acaba de ver con buenos ojos la manera en la que Adriano se está comportando, ni mucho menos. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en hacérselo saber a Catalina.

¿Qué sucede en el capítulo 627 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 1 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la fiesta continúa dando de qué hablar. Es más, las repercusiones para Ángela no son para nada positivas. Lorenzo parece haber encontrado una inesperada aliada para conseguir enviar a la joven a la casa del Marqués de Andújar.

Rómulo y Emilia se han visto obligados a tomar una drástica decisión: si Petra no permite que el servicio asista a la boda, la boda acudirá al servicio. El Marqués de Luján ha acudido a Catalina en varias ocasiones para que le ayude a manejar la finca. Es más, da el paso de depositar en ella y en Adriano una enorme responsabilidad.

Samuel continúa buscando una explicación a la actitud de la señora Arcos, mientras trata de evitar que cuente a todos su vínculo con María Fernández. Finalmente, la señora Arcos cede al contar al sacerdote el nombre de su verdadero amor. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.