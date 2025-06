La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 27 de junio pudimos disfrutar del capítulo 625 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo la fiesta ha llegado a su fin, pero lo cierto es que no ha sido del agrado de muchos, ni mucho menos. La misteriosa joven que conoció al hijo de los Marqueses de Luján en la fiesta se ha presentado en el hangar sin previo aviso. Todo ello mientras Toño se queda verdaderamente sorprendido y sin palabras al descubrir cuáles son las verdaderas intenciones de la muchacha.

Lejos de que todo quede ahí, en esta nueva entrega de la serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española, hemos observado cómo la reacción de Manuel es verdaderamente contraria a la del hijo de la cocinera. Algo que ha dejado a Toño absolutamente descolocado. El plan que había trazado Rómulo era marcharse de palacio nada más terminar la fiesta. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que el Marqués de Luján no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una última y extraordinaria petición al mayordomo. Se trata de algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Samuel ha hecho una contundente petición a Petra y es que no sea tan dura con María Fernández. Lejos de aceptar, la señora Arcos le echa en cara que le vio besándose con la doncella, y amenaza con contárselo a todo el mundo.

¿Qué sucede en el capítulo 626 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 30 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, después de la fiesta, todos se preparan para celebrar la boda de Emilia y Rómulo. Eso sí, Petra está decidida a conseguir que ningún miembro del servicio acuda a la ceremonia que se celebrará en la iglesia.

Manuel, por su parte, se ha quedado verdaderamente sorprendido tras el acoso y derribo al que se ha visto sometido por varias señoritas durante la fiesta. Es más, no duda un solo segundo en rechazar la invitación que recibe de una de ellas. Ángela se ve sorprendida al recibir una nota del hombre al que agredió. Lorenzo le aconseja que acuda a su casa para tratar de aclarar el asunto a la mayor brevedad posible.

En cuanto a Lope, veremos cómo se prepara para ir a casa del Duque de Carril, mientras que Vera le da instrucciones para moverse por palacio. A última hora, tiene dudas sobre si debe ir o no. Leocadia hace saber a Catalina que no ve con buenos ojos la forma en la que se comporta Adriano. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.