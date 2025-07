No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante un proyecto que cuenta con un equipo verdaderamente excepcional. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 30 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, pudieron conocer a Estefanía, una manipuladora de fruta de 42 años afincada en Motril (Granada). «Tengo unos 150 tatuajes. La pasión por los tatuajes empezó cuando tuve a mi primer hijo, me puse su nombre», explicó la comensal. En el amor, reconoció no haber tenido mucha suerte: «El mercado está muy mal».

Eso sí, no perdía la esperanza de encontrar el amor: «Quiero que esté todo el día riendo y de broma. Me da igual el físico, me tiene que impactar». Su cita para esa noche era Rodrigo, un empresario de 37 años que llegaba desde Jaén. No pudo evitar quedarse sin palabras al conocer a la granadina, aunque se sorprendió aún más al saber que, aunque vivía en la ciudad de la Alhambra, realmente era de Barcelona. «Es que el acento granadino se pega. Desde la primera semana llevo con el acento», aseguró la soltera. Tras unas primeras palabras en la barra, Carlos Sobera acompañó a ambos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando comenzaron a hablar de los tatuajes, la gran pasión de Estefanía. Algo que echó para atrás a Rodrigo: «No es mi prototipo de mujer». Ella, por su parte, fue más allá: «Es un viejoven apañado».

Todo empeoró de forma considerable cuando el jienense desveló que estuvo varios años viviendo en la Ciudad Condal: «Nunca me ha gustado. He chocado mucho con la gente de allí. Ellos tienen una cultura de ser un poco… al contrario de los andaluces». Y añadió: «Yo mi Andalucía no la cambio, porque al final tenemos un corazón de otra manera».

Unas palabras que, como era de esperar, no gustaron en absoluto a la soltera. Es más, ella quiso dar su opinión sobre los granadinos: «Yo soy muy abierta y aquí les cuesta un poco… Cuando te ven así dicen ‘¿de dónde viene esta?’. Están muy apalancados, no disfrutan de unas risas con una guitarra fuera, y yo vengo de un barrio así, Badalona».

«Es que Badalona es muy agitanado, deja un poco que desear. La gente tira las cosas por ahí, está muy sucio», comentó Rodrigo. Ella se quedó verdaderamente impactada con su comentario: «Yo soy de ahí, ¡no digas eso! Tenemos conceptos muy diferentes», comentó, visiblemente enfadada.

Conforme la cita avanzaba, la complicidad entre ellos era cada vez más nula. «No me veo identificado con ella», comenzó explicando Rodrigo, y fue más allá: «Vamos en diferentes direcciones». La catalana afincada en Granada sentía lo mismo: «Desgraciadamente, no ha cumplido mis expectativas». De ahí que, en la decisión final de First Dates, los dos se negaran a tener una segunda cita con el otro. «Habéis fallado, chicos», comentó el andaluz, dirigiéndose al equipo del programa.