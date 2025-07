La función oculta de tu lavadora para limpiar las manchas más intensas: lo usaba tu abuela

Tu lavadora tiene una función oculta para limpiar las manchas más intensas de tu ropa, tu abuela la usaba y sin duda alguna, cambiará para siempre la forma de hacer la colada. Salir de casa con la ropa limpia es algo que debemos empezar a tener en consideración de una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Llegaremos a un punto que hasta el momento no sabíamos que teníamos en estos días y que pueden ser claves en unos días del todo inesperados.

Cuando más ensuciamos la ropa es cuando pondremos en marcha un sistema que realmente puede cambiar por completo la manera en la que usamos una herramienta que se ha convertido en fundamental. Habrá llegado el momento de poner en práctica determinados elementos que hasta la fecha no sabíamos que habíamos llegado a obtener, de una manera que nos costará creer en estos días que tenemos por delante. Nos preparamos para afrontar una serie de novedades que pueden llegar a ser el que marcarán estos días que tenemos por delante. Esta función de la lavadora seguramente no la has usado nunca y es de lo más útil.

Lo usaba tu abuela

Hace unos años todo era muy distinto. La ropa era aquello que se heredaba de los hermanos mayores y que servía para ponerse encima para salir a la calle, donde se pasaba el día. Había niños jugando por todas partes, disfrutando del aire libre y de una actividad física que no se detenía.

Éramos expertos en tirarnos al barro, directamente después de una tormenta o en hacer guerra de bolas de agua con arena. Llegar a casa con la ropa repleta de manchas de hierba era algo normal cuando se jugaba en esos campos de fútbol de césped natural que ahora escasean.

La vida se vivía de otra manera y las abuelas y las madres eran grandes expertas de casi hacer magia, podrían sacar la ropa como nueva después de una jornada de juegos al exterior. Casi que al día siguiente aparecía en nuestro armario como recién sacada de la tienda.

La realidad es que usaban un tipo de función que quizás hasta ahora desconocíamos, pero que veremos al fijarnos bien en la lavadora. Ahorraremos en lejía para quitar manchas y salvaremos nuestra ropa de seguir teniendo manchas después de pasar por la lavadora.

Esta es la función secreta de la lavadora para quitar manchas intensas

Las manchas más intensas tienen los días o las horas contadas, gracias a esta función de la lavadora que realmente puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Es un detalle que quizás hasta ahora no habíamos visto y nos servirá de mucho más de lo que nos imaginaríamos.

Los expertos de Grundig nos explican desde su blog: «El prelavado de la lavadora, como su nombre sugiere, es la etapa inicial de un ciclo de lavado en el equipo. Esta etapa implica la remojar las prendas antes del ciclo principal de lavado. ¿Por qué hacer esto? Bueno, sirve para abordar manchas y suciedad difíciles antes de que la lavadora entre en acción a pleno rendimiento. Las manchas persistentes, como las de grasa, hierba o alimentos, a menudo requieren un tratamiento previo para aflojar su agarre en las fibras de la tela. Imagina haber disfrutado de una comida deliciosa pero desordenada. La salsa de tomate salta y aterriza en tu camiseta favorita. Aquí es donde entra en juego el prelavado de la lavadora. Remojar la prenda en agua tibia con un detergente suave o una solución de quitamanchas permite que las fibras se relajen y las manchas se desprendan de manera más efectiva».

También nos indican los pasos que debemos seguir para conseguir que nuestras prendas queden como nuevas con este sistema que puede cambiar nuestra forma de lavar la ropa: