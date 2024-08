El autoproclamado primo de Almeida se sincera en ‘First Dates Hotel’: «No me invitó a la boda»

Hace tan solo unos días, First Dates Hotel sorprendió a sus espectadores con el adelanto de su próximo programa. A través de un pequeño trailer, el show de citas a ciegas reveló que al formato había acudido un soltero que se autoproclamaba como el primo de José Luis Martínez-Almeida, miembro del Partido Popular y alcalde de Madrid.

Ante esta pequeña premisa, no es de extrañar que todo el mundo haya estado pendiente a la emisión del pasado martes 6 de agosto. De esta manera, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de conocer, entre otros solteros, a Albina, de 56 años, una soltera que llegaba al hotel en compañía de sus dos perros, Miki y Mayka.

«La persona que venga se tiene que acoplar a ese núcleo que ya tengo hecho», dijo la participante en su presentación. Fue entonces cuando el presentador del formato, Carlos Sobera, le hizo una pequeña broma. «Los perros no estarán buscando pareja, porque tengo también para ellos», comentó.

Minutos después, la participante se encontró con Juan Antonio, un soltero de 64 años que confesó tener multitud de títulos reales y nobiliarios en España. «Me gusta lo bueno y me lo puedo permitir», dijo en su presentación. Eso sí, antes de presenciarse el primer encuentro entre la pareja de solteros, el participante le quiso decir algo a Carlos Sobera.

«Por cierto, eres amigo de mi primo», le dejó caer. Unas palabras con las que despertó la curiosidad del comunicador vasco, que le preguntó quién era su primo. Pero, lo que jamás se imaginó, seguramente, fue la respuesta que le daría el soltero: «Almeida».

Jose Antonio habla de la boda de su primo, José Luis Martínez-Almeida: «No te perdiste nada»

«Yo le tengo aprecio, él a mí no sé, no me invitó a su boda», le confesó Sobera. «No te perdiste nada», le respondió Juan Antonio. Debido a ello, el presentador de First Dates Hotel le preguntó si la boda del alcalde había sido aburrida. Una cuestión que el soltero no dudó en responder. «Bueno, en fin…», dejó caer sin mucho entusiasmo.

Asimismo, el participante le contó al presentador que él había sido el encargado de llevar las arras en la boda de los padres de José Luis Martínez-Almeida. Luego, llegó el turno de conocer a Albina, su cita, que no tardó mucho en verle un parecido físico con otra celebridad.

«Se parecía a ‘Colate’», confesó la soltera. De hecho, este pensamiento se lo reveló a Juan Antonio más tarde, cuando estaban en la mesa. Ante ello, el soltero le negó que fuera familiar, pero, por el contrario, le contó que sí lo era de Almeida. Una confesión familiar que dejaba a Albina sin palabras. «Si se hubiera grabado antes First Dates Hotel habría ido a la boda», señaló con humor.

Al concluir la velada, la pareja de solteros apostó por seguir conociéndose fuera de First Dates Hotel. Ambos se iban a hacer pádel surf juntos, pero, antes de ello, revelaron su decisión final. «Donde nos lleve la vida», dijeron los participantes respecto a su planes de cara al futuro.