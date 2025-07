A falta de confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol, Julen Guerrero será el nuevo seleccionador sub-21. Cogerá el relevo de la gran etapa que ha vivido Santi Denia al frente de la selección española sub-21. Una nueva etapa que comenzará en la próxima ventana FIFA del mes de septiembre con la primera convocatoria después de un Europeo flojo donde el combinado español cayó en cuartos contra Inglaterra y donde una generación dice adiós a la sub-21.

Julen Guerrero regresa de esta manera a la selección española después de dejar su cargo como seleccionador sub-17. Cogerá las riendas de la sub-21 con una nueva generación que pide paso y con el importante Europeo de dentro de dos años como objetivo principal a corto plazo para poder clasificarse a los próximos Juegos Olímpicos.

«No me han confirmado nada todavía, pero es cierto que hemos tenido algunas conversaciones, pero no hemos cerrado nada. Es algo que me hace muchísima ilusión. Además, con generaciones que he tenido yo desde la sub-15, sub-16 y sub-17. Todavía no he cerrado nada», comenzó declarando Julen Guerrero en el Radioestadio noche de Ondacero.

Por lo tanto, todavía no es oficial. Pero todo apunta a que Julen Guerrero será el nuevo seleccionador sub-21. No será fácil igualar los grandes logros de Santi Denia al frente del segundo escalón previo a la absoluta. Una etapa que sin duda Julen, ex leyenda del fútbol español, afronta con mucha ilusión.

«Me hace mucha ilusión entrenar a la sub-21. Es algo muy bonito. Lo afrontaría con muchas ganas. Pero hay que esperar a que se cierren las cosas», aclaró Julen en Ondacero.

«¿Gonzalo? Habrá que esperar a ver si lo lleva Luis a la absoluta. Todos los chavales que sean de esa edad, pueden ir. Gonzalo se lo está ganando», aclaró el futuro seleccionador sub-21.