OKDIARIO organiza la IV Jornada OKGREEN, que bajo el lema «Pioneros de la sostenibilidad y la innovación en España», reunirá a los principales referentes empresariales e institucionales comprometidos con el medioambiente y la sostenibilidad. El encuentro se celebrará el próximo 21 de octubre de 2025 en Bless Hotel Madrid, de 09:30 h a 13:00 h.

OKGREEN, el portal de noticias diarias especializado en información de medioambiente y sostenibilidad de OKDIARIO, presenta esta cuarta edición de su jornada anual como un espacio de debate y reflexión sobre los grandes desafíos ambientales que enfrenta España.

El evento contará con la participación de destacados directivos de empresas líderes en sostenibilidad, responsables institucionales y expertos en gestión de recursos naturales.

Un programa inspirador

La inauguración correrá a cargo de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, seguida de una apertura institucional del consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

Uno de los momentos más esperados será la entrevista inspiracional al Dr. Bertrand Piccard, presidente de la Fundación Solar Impulse, pionero global en exploración, innovación y sostenibilidad, conocido por sus históricas vueltas al mundo en globo aerostático y en avión solar.

Mesas redondas

La jornada se estructurará en tres mesas redondas que abordarán temáticas clave para el futuro sostenible del país. La primera, Historias de éxito empresarial: cómo ser pionero en sostenibilidad y cómo seguir innovando, contará con la participación de Paloma Cabral (directora de Impacto Corporativo de McDonald’s), Sagrario Sáez (directora de Sostenibilidad de Heineken España), Ana Yurena García (responsable de Innovación Abierta de Iberdrola España) y Germán García, director de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPM.

La segunda mesa redonda llevará por título El milagro del agua en España y analizará la gestión del recurso más preciado del país. Participarán Roi Fernández (director de Augas de Galicia), Miguel Ángel Gálvez (director de Depuración del Canal de Isabel II), Juan de Dios Fernández (socio de Aquaterra), junto a representantes de COX, Sacyr y de la Junta de Andalucía.

El futuro de la acuicultura

El evento cerrará con la mesa Alimentación sostenible: el futuro de la acuicultura en España, que reunirá a Cristina Tomás (investigadora del ITACyL y miembro del Comité Científico de Acuicultura de España) y Javier Ojeda González-Posada (director general de Apromar), junto a representantes XXXX

Las mesas redondas serán moderadas por Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO, y Antonio Quilis, director de OKGREEN, quienes guiarán los debates sobre las iniciativas más innovadoras en materia de sostenibilidad empresarial, gestión hídrica y seguridad alimentaria.

Esta IV Jornada OKGREEN se consolida como el encuentro de referencia para conocer las mejores prácticas en sostenibilidad e innovación desarrolladas por empresas e instituciones españolas, en un momento crucial para la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático.

PROGRAMA

Fecha: 21 de octubre de 2025

Hora: 09:30 h a 13:00 h

Lugar: Bless Hotel Madrid — Calle Velázquez, 62, Salamanca, 28001 Madrid.

09:00 h – Registro y acceso de asistentes

09:30 h – Inauguración a cargo de D. Eduardo Inda, director de OKDIARIO

09:40 h – Apertura institucional a cargo de D. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

09:50 h – Víedo entrevista inspiracional a Bertrand Piccard, presidente de la Fundación Solar Impulse

09:55 h – Mesa redonda: «Historias de éxito empresarial: cómo ser pionero en sostenibilidad y cómo seguir innovando»

Modera: D. Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO

D.ª Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de Mc Donald’s

D.ª Sagrario Sáez, directora de Sostenibilidad de Heineken España

D.ª Ana Yurena García, responsable de Innovación Abierta de Iberdrola España

D. Germán García, director de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG

10:45 h – Mesa redonda: «El milagro del agua en España»

Modera: D. Antonio Quilis, director de OKGREEN

D. Roi Fernández, director de Augas de Galicia

D. Miguel Ángel Gálvez, director de Depuración del Canal de Isabel II

D. Juan de Dios Fernández, socio de Aquaterra

Representante de COX

Representante de Sacyr

D. Álvaro Real Jiménez, director general Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía

11:45 h – Pausa café

12:00 h – Mesa redonda: «Alimentación sostenible: el futuro de la acuicultura en España»

Modera: D. Antonio Quilis, director de OKGREEN

D.ª Cristina Tomás, investigadora del ITACyL y miembro del Comité Científico de Acuicultura de España

D. Javier Ojeda González-Posada, Director General de Apromar

D. Fernando Sanz, director comercial de empresa especializada en alimentación de acuicultura

12:45 h – Cierre del acto

Para poder asistir a la IV Jornada OKGREEN debes registrarte en este enlace.