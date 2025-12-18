Las ayudas al autoconsumo procedentes de los fondos Next Generation podrían perderse si las Comunidades Autónomas no aceleran su tramitación antes del verano de 2026.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha lanzado una alerta ante el riesgo de que estas subvenciones europeas no se ejecuten a tiempo, lo que supondría un duro golpe para ciudadanos y empresas que han planificado inversiones en energía solar confiando en estas ayudas.

El plazo establecido por la Comisión Europea para ejecutar las inversiones vence el próximo verano, y la lentitud en algunos procesos administrativos autonómicos podría hacer que España pierda parte de estos recursos esenciales.

Los fondos Next Generation han sido fundamentales para democratizar el autoconsumo fotovoltaico en el país, con una dotación inicial de 660 millones de euros, ampliables a 1.320 millones, destinados específicamente a instalaciones renovables.

Escollos administrativos

José Donoso, director general de UNEF, destaca que los fondos han sido «muy positivos para el fomento del autoconsumo» y han conseguido que esta tecnología se integre en la sociedad española como un bien de consumo cada vez más habitual.

Sin embargo, la organización trabaja actualmente con las administraciones autonómicas para identificar los obstáculos que están ralentizando la gestión de estas ayudas y evitar que los recursos se pierdan por incumplimiento de plazos.

Mayor agilidad en la tramitación

La asociación fotovoltaica ha recopilado las mejores prácticas implementadas por aquellas Comunidades Autónomas que han avanzado con mayor agilidad en la tramitación del autoconsumo.

Entre las medidas más efectivas figuran la transparencia en la remisión de información, la reducción de documentación exigida, la implementación de plataformas digitales adecuadas y la eliminación de duplicidades en los procesos administrativos.

Riesgo de pérdida

UNEF también recomienda publicar de forma clara cuándo se han agotado los fondos disponibles, para evitar que la administración se sature con solicitudes que no pueden prosperar.

«Sabemos que todas las administraciones autonómicas están haciendo un gran esfuerzo por avanzar con los recursos de que disponen», reconoce Donoso, quien subraya que la cercanía de la fecha límite hace necesario implementar nuevas medidas urgentes.

Fondos Next

Los fondos europeos Next Generation han permitido que España movilice un volumen de subvenciones sin precedentes para promover las energías renovables.

El programa incluye seis líneas de incentivos que abarcan desde el autoconsumo en el sector servicios hasta la incorporación de almacenamiento en instalaciones residenciales, con ayudas que pueden alcanzar hasta el 45% del coste de la inversión en instalaciones pequeñas.

Última oportunidad

Para el director de UNEF, todavía hay tiempo de llegar en plazo para que «ciudadanos, comercios e industria puedan recibir las ayudas con las que contaban al hacer sus inversiones».

Sin embargo, es imprescindible que las administraciones tomen medidas urgentes que agilicen los cuellos de botella identificados. Las ayudas incluyen subvenciones directas vinculadas a la potencia instalada, con 600 euros por kilovatio en sistemas fotovoltaicos y 490 euros por kilovatio en baterías de almacenamiento.

La Comisión Europea ha flexibilizado parcialmente las condiciones, permitiendo que ciertos proyectos puedan prolongarse hasta 2030, aunque la mayor parte de las inversiones deben estar ejecutadas antes del verano de 2026.

Esta línea de ayudas ha sido complementada recientemente con el programa RENOINN (Energías Renovables Innovadoras), dotado con 250 millones de euros adicionales para proyectos que promuevan soluciones pioneras en autoconsumo colectivo, agrivoltaica y sistemas térmicos renovables.

Objetivo pendiente

España tiene marcado el objetivo de alcanzar 19 GW de potencia instalada en autoconsumo para 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Sin embargo, actualmente sólo se han instalado aproximadamente 8 GW, por lo que aprovechar al máximo las ayudas disponibles resulta crucial para avanzar en la transición energética y cumplir los compromisos de descarbonización del país ante la Unión Europea.