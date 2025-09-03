¿Cómo sería un mundo en el que no existiera la acuicultura? ¿Qué ocurriría en tu pescadería habitual si no existieran las piscifactorías? Lo hemos comprobado en una emblemática pescadería, en el histórico Mercado de la Paz de Madrid, donde los clientes han vivido una situación insólita.

Vemos a los pescaderos preocupados delante de un mostrador donde sólo luce el hielo que tendría que mantener fresco el género. Únicamente aparecen esparcidas por el manto helado unas pocas piezas de trucha, atún, lubina y rodaballo que se ofrecen tristemente ante los incrédulos clientes.

La suerte de tener pescado todos los días

¡Todos tranquilos! Esta triste imagen forma parte de la acción que ha ideado la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) para que nos demos cuenta de la suerte que tenemos de poder comer pescado a diario.

Con esta experiencia insólita, que se activa dentro del proyecto Acuicultura de España, hemos visto mostradores casi vacíos, raciones mínimas y personas que sacan el número de su turno con una cifra inimaginable.

Sus impulsores aclaran que «no se ha tratado de un fallo de suministro, sino de una realidad que viviríamos si dependiéramos exclusivamente de la pesca extractiva para cubrir la demanda mundial de pescado».

Pieza esencial del mercado alimentario

Los responsables de APROMAR aclaran que con esta simulación buscan poner en valor una realidad que se suele dar por hecho, «la posibilidad de comer pescado a diario. Una suerte que hoy tenemos gracias a la acuicultura».

Destacan que «desde hace más de 30 años, la acuicultura se ha convertido en una pieza esencial del sistema alimentario». Subrayan necesariamente la importancia de las cosechas acuícolas «en la actualidad, más del 50% del pescado que se consume en todo el mundo procede de la acuicultura, un método de obtención controlado en ríos y mares que garantiza alimentos seguros, saludables y sostenibles para toda la población».

Líderes en Europa

La importancia de la acuicultura no sólo radica en tener pescado en los mostradores todos los días, también el factor económico es una razón de peso. Las cifras son incontestables: actualmente España lidera la cosecha acuícola en la Unión Europea, con más de 266.000 toneladas anuales y un valor en primera venta de 750,5 millones de euros.

Desde APROMAR apuntan que la acuicultura, «lejos de ser una actividad desconocida o residual», representa un sector estratégico «que combina innovación científica con tradición pesquera».

Acuicultura y empleo

Otra vez las cifras vuelven a ser importantes, ya que genera en España 8.200 puestos de trabajo directos y más de 40.000 indirectos, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, especialmente en zonas rurales y costeras.

Gracias a ella podemos acceder a uno de los alimentos más completos y saludables que existen: el pescado. Este superalimento natural aporta proteína de altísimo valor biológico y nutrientes esenciales e insustituibles. La acuicultura hace posible que este alimento, presente en la dieta mediterránea y atlántica desde hace siglos, siga estando disponible para toda la población actual y futura.

Un sector sostenible

Y en un sector tan importante no faltan los argumentos sobre su bajo impacto ambiental, en el que la acuicultura representa una de las formas más sostenibles y eficientes de obtener alimentos naturales.

Sus responsables nos indican que la actividad representa «uno de los índices más bajos de emisiones de CO₂ por cantidad de proteína animal obtenida y requiere un consumo mínimo de agua dulce, lo que le otorga una de las huellas hídricas más reducidas de toda la producción alimentaria».

En España, este sector se desarrolla de forma responsable, liderando la cosecha en la Unión Europea y situándose como referente mundial en sostenibilidad, innovación y bienestar animal.

Garantía alimentaria

Por este motivo, la acuicultura española es futuro por partida doble: garantiza el acceso a un alimento saludable y nutritivo, y lo hace protegiendo los recursos naturales que debemos legar a las próximas generaciones.

Bajo el paraguas de La verdadera suerte, esta simulación de mostradores vacíos de pescado en el Mercado de La Paz pone el foco en precisamente esa idea: en un mundo sin acuicultura, comer pescado sería un privilegio. En el nuestro, la suerte es contar con un modelo que garantiza acceso a un pescado sano, sabroso y sostenible, cada vez que queramos disfrutarlo.