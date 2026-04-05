El fraude del SMS: detenido en Palma por estafar 6.000 euros a un hombre con falsas alertas bancarias

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de estafar 6.000 euros a otra persona mediante el conocido método del “smishing”, una técnica que consiste en suplantar a entidades bancarias a través de mensajes SMS para engañar a las víctimas.

Los hechos se remontan al momento en que el afectado recibió un mensaje, aparentemente enviado por su banco, en el que se le alertaba de una operación sospechosa en su cuenta. El texto le instaba, con tono urgente, a realizar una transferencia inversa por valor de 6.000 euros con el fin de proteger su dinero. La apariencia verosímil del mensaje, junto con el miedo a perder sus ahorros, constituyeron el anzuelo perfecto.

Sin embargo, las dudas comenzaron a abrirse paso. La inquietud del destinatario le llevó finalmente a denunciar los hechos ante la Policía Nacional. Fue entonces cuando el Grupo de Delincuencia Económica asumió la investigación y reconstruyó el recorrido del dinero: la cantidad había sido transferida a una cuenta cuyo titular era un hombre que, sorprendentemente, no sabía leer ni escribir.

Detrás de esa persona se encontraba su pareja, considerada la verdadera cabecilla de la trama. Era ella quien dirigía la apertura de cuentas bancarias y coordinaba el entramado fraudulento. Una vez habilitadas las cuentas, los estafadores contactaban con nuevas víctimas, reproduciendo el mismo engaño: alertas falsas de movimientos no autorizados y la supuesta necesidad de transferir el dinero para ponerlo a salvo.

El dinero, fugaz como un susurro, era rápidamente desviado a otras cuentas en Alemania, dificultando así su rastreo antes de que las víctimas fueran conscientes del engaño.

Finalmente, tras identificar a ambos implicados, los agentes procedieron a su detención como presuntos autores de delitos de estafa y blanqueo de capitales.