Riña mortal: un okupa árabe mata a otro a cuchilladas en una nave de Aldaya (Valencia)

Un hombre ha muerto a cuchilladas en la localidad valenciana de Aldaya, un municipio situado en el área metropolitana de Valencia, de algo menos de 35.000 habitantes, en el transcurso de una reyerta multitudinaria entre okupas árabes en el interior de una nave. El suceso, que se ha producido en torno a las 10:50 horas. Y hasta el momento se ha saldado con dos detenciones, según ha confirmado OKDIARIO de fuentes de la Guardia Civil. Sin que haya trascendido más información en torno al mismo. Varios agentes del Instituto Armado se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde ahora mismo se está procediendo a la investigación del suceso.

Se trata de la segunda muerte violenta que se produce en un municipio valenciano en menos de 24 horas, después de que la tarde de este lunes agentes de la Policía Nacional detuvieran en Burjasot (Valencia) a un varón de 24 años como presunto autor del apuñalamiento del logopeda de su hijo, un menor de dos años.

Un caso, este último, que continúa bajo investigación después de que el supuesto homicida se personara a las 18:15 horas de este lunes en la Comisaría de la Policía Nacional con las manos manchadas de sangre, confesando que había acabado con la vida de otro hombre.

En el suceso de la mañana de este martes en la localidad valenciana de Aldaya, según el diario Las Provincias, se trata de una reyerta entre okupas de origen árabe que habitan una antigua nave en una calle de la localidad.

Tal como ha publicado OKDIARIO este pasado 9 de junio, los homicidios dolosos y asesinatos consumados en España se han incrementado en el primer trimestre del actual año 2026 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior de 2025 en un 10,6%. En cifras absolutas, los homicidios dolosos y asesinatos consumados han aumentado de 85 a 94.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el incremento respecto a la media española ha sido de casi 20 puntos. En concreto, han aumentado un 33,3%. De nueve en el primer trimestre de 2025 a 12 en el mismo periodo de 2026.